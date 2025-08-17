L’armée israélienne a bombardé, ce dimanche, l’hôpital Al-Ahli de Gaza, tuant au moins sept personnes selon la Défense civile. Quelques heures plus tard, Tel Aviv confirmait l’accélération de ses plans visant à relocaliser des milliers de Palestiniens vers le sud de l’enclave, pour prétendument “protéger les civils” avant une intensification de l’offensive terrestre dans la ville de Gaza.

D’après des témoins cités par Al Jazeera, plusieurs frappes aériennes ont touché directement le complexe hospitalier, où se trouvaient des patients, du personnel médical et des déplacés venus s’abriter des bombardements. Les équipes de secours affirment que les décombres n’ont pu être immédiatement dégagés en raison de la poursuite des raids aériens.

“L’hôpital Al-Ahli représentait l’un des derniers établissements encore partiellement fonctionnels dans le nord de Gaza”, explique Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile. “Le frapper, c’est condamner des dizaines de blessés et de malades qui n’ont plus d’alternative”, a-t-il déploré.

Le système de santé gazaoui, déjà au bord de l’effondrement, est désormais incapable de répondre à l’afflux de blessés. À Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, plus de 200 patients survivent dans des conditions critiques, sans électricité ni médicaments.

Des déplacements massifs organisés

Parallèlement, l’armée israélienne a annoncé la mise en place d’un “corridor humanitaire” pour permettre aux habitants de la ville de Gaza de se rendre vers le sud, via Kerem Shalom. Des tentes et vivres seraient distribués en coopération avec l’ONU.