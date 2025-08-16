Entre le 27 mai et le 13 août, le Bureau de l'ONU pour les territoires palestiniens "a enregistré au moins 1.760 Palestiniens tués en cherchant de l'aide : 994 à proximité des sites de la Fondation Humanitaire de Gaza (GHF, soutenue par les Etats-Unis et Israël) et 766 le long des itinéraires des convois d'approvisionnement", indique un communiqué.

"La majorité ont été tués par l'armée israélienne", indique l'agence onusienne, qui souligne être "consciente de la présence d'autres éléments armés dans les mêmes zones", mais dit "ne pas disposer d'informations indiquant leur implication dans ces meurtres".

Ce nouveau bilan représente un bond de plusieurs centaines de victimes en deux semaines par rapport au dernier bilan donné le 1er août par le même Bureau de l'ONU, et qui faisait état d'au moins 1.373 Palestiniens tués dans les mêmes circonstances.

Depuis début août, cet organisme dit avoir "enregistré 11 incidents impliquant des attaques contre des Palestiniens gardant des convois dans le nord de Gaza et le centre de Gaza".