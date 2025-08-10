Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré ne plus avoir confiance dans la gestion de la guerre de Gaza par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qualifiant l'approche actuelle de faible et trop axée sur les accords plutôt que sur une victoire décisive.

Selon les médias israéliens, Smotrich a accusé Netanyahu d'avoir induit l'opinion publique en erreur et a exigé un plan militaire clair pour reprendre la ville de Gaza et contraindre le Hamas à capituler.

Bezalel Smotrich aurait menacé de renverser le gouvernement et d'imposer de nouvelles élections, dans un contexte de tensions croissantes concernant l'orientation de la guerre à Gaza.

Smotrich a tenu ces propos jeudi soir, lors d'une réunion du cabinet de sécurité pour discuter des futures opérations militaires, selon la chaîne publique israélienne Kan. “De mon point de vue, nous pouvons tout arrêter et laisser le peuple décider”, a-t-il déclaré.