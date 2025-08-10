MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Israël: Le ministre extrémiste, des Finances “perd confiance” dans la stratégie de Netanyahu à Gaza
Le ministre israélien des Finances, l'extrémiste Bezalel Smotrich, menace de quitter la coalition au pouvoir et de faire tomber le gouvernement, du fait des divergences dans la conduite de la guerre à Gaza.
Le ministre israélien des Finances, l'extrémiste Bezalel Smotrich, menace de faire tomber le gouvernement. / AA
10 août 2025

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré ne plus avoir confiance dans la gestion de la guerre de Gaza par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qualifiant l'approche actuelle de faible et trop axée sur les accords plutôt que sur une victoire décisive.

Selon les médias israéliens, Smotrich a accusé Netanyahu d'avoir induit l'opinion publique en erreur et a exigé un plan militaire clair pour reprendre la ville de Gaza et contraindre le Hamas à capituler.

Bezalel Smotrich aurait menacé de renverser le gouvernement et d'imposer de nouvelles élections, dans un contexte de tensions croissantes concernant l'orientation de la guerre à Gaza.

Smotrich a tenu ces propos jeudi soir, lors d'une réunion du cabinet de sécurité pour discuter des futures opérations militaires, selon la chaîne publique israélienne Kan. “De mon point de vue, nous pouvons tout arrêter et laisser le peuple décider”, a-t-il déclaré.

La coalition au pouvoir ne détient actuellement que 60 sièges sur les 120 que compte la Knesset, suite au départ du parti Judaïsme unifié de la Torah et du député d'extrême droite Avi Maoz ces dernières semaines. Des élections ne seraient déclenchées que si les partis à la Knesset acceptaient de voter la dissolution du gouvernement.

Dans une rare réprimande publique, Smotrich a ensuite publié une déclaration affirmant avoir “perdu confiance dans la capacité et la volonté du Premier ministre de mener l'armée à une victoire décisive”.


SOURCE:TRT français et agences
