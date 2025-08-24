Des dizaines de milliers d’Australiens ont participé, ce dimanche, à des manifestations massives en soutien à la Palestine, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Israël et l’Australie.
Ces rassemblements interviennent après l’annonce par le gouvernement de centre-gauche d’Anthony Albanese de son intention de reconnaître un État palestinien, rejoignant ainsi plusieurs pays occidentaux comme la France, le Royaume-Uni et le Canada.
Selon Palestine Action, plus de 40 manifestations ont été organisées dans tout le pays, rassemblant environ 350 000 personnes. Brisbane a compté près de 50 000 participants, tandis qu’à Sydney, les organisateurs ont estimé la mobilisation à plusieurs dizaines de milliers, et Melbourne a également enregistré une forte affluence. Les participants ont scandé des slogans tels que “Palestine libre” et porté de nombreux drapeaux palestiniens.
“Mettre fin au génocide à Gaza”
À Sydney, Josh Lees, organisateur des marches, a déclaré : “Les Australiens sont descendus dans la rue pour exiger la fin de ce génocide à Gaza et demander à notre gouvernement d’imposer des sanctions à Israël”.
De nombreux participants ont souligné la nécessité d’acheminer l’aide humanitaire et de protéger les civils, alors que la population de Gaza est confrontée à ce que certains décrivent comme une crise humanitaire majeure, incluant famine et pénurie de soins médicaux.
Ces manifestations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d’arrêt la Cour pénale internationale, a critiqué son homologue australien suite à l’annonce du projet de reconnaissance d’un État palestinien. Cette tension diplomatique a marqué un tournant dans les relations bilatérales, déjà fragilisées par des désaccords historiques sur le conflit israélo-palestinien.
Le 11 août, l’annonce de cette décision avait déjà déclenché un important mouvement populaire à Sydney, avec des dizaines de milliers de manifestants sur le pont Harbour, demandant la paix et l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza. Ces rassemblements ont montré l’ampleur du soutien de la société civile australienne à la cause palestinienne et sa capacité à mobiliser massivement.
Les manifestations en Australie s’inscrivent dans un mouvement global de solidarité avec le peuple palestinien. Des rassemblements similaires ont été signalés en Europe et dans le monde arabe, où la situation humanitaire à Gaza suscite une inquiétude croissante. Les manifestants appellent les gouvernements à prendre des mesures concrètes, notamment des sanctions contre Israël et la facilitation de l’aide humanitaire.
À Madrid, des milliers de personnes ont défilé sous les mots d'ordre "Madrid avec la Palestine" et "contre le colonialisme israélien". Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils appellent un "génocide" et une "extermination" en cours à Gaza.
En France, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Paris où des militants ont manifesté devant Notre-Dame pour soutenir les Palestiniens de Gaza.
Ils ont organisé un "die-in" pour symboliser les victimes de la violence israélienne et attirer l’attention sur la crise humanitaire.