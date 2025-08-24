Des dizaines de milliers d’Australiens ont participé, ce dimanche, à des manifestations massives en soutien à la Palestine, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Israël et l’Australie.

Ces rassemblements interviennent après l’annonce par le gouvernement de centre-gauche d’Anthony Albanese de son intention de reconnaître un État palestinien, rejoignant ainsi plusieurs pays occidentaux comme la France, le Royaume-Uni et le Canada.

Selon Palestine Action, plus de 40 manifestations ont été organisées dans tout le pays, rassemblant environ 350 000 personnes. Brisbane a compté près de 50 000 participants, tandis qu’à Sydney, les organisateurs ont estimé la mobilisation à plusieurs dizaines de milliers, et Melbourne a également enregistré une forte affluence. Les participants ont scandé des slogans tels que “Palestine libre” et porté de nombreux drapeaux palestiniens.

“Mettre fin au génocide à Gaza”

À Sydney, Josh Lees, organisateur des marches, a déclaré : “Les Australiens sont descendus dans la rue pour exiger la fin de ce génocide à Gaza et demander à notre gouvernement d’imposer des sanctions à Israël”.

De nombreux participants ont souligné la nécessité d’acheminer l’aide humanitaire et de protéger les civils, alors que la population de Gaza est confrontée à ce que certains décrivent comme une crise humanitaire majeure, incluant famine et pénurie de soins médicaux.

Ces manifestations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d’arrêt la Cour pénale internationale, a critiqué son homologue australien suite à l’annonce du projet de reconnaissance d’un État palestinien. Cette tension diplomatique a marqué un tournant dans les relations bilatérales, déjà fragilisées par des désaccords historiques sur le conflit israélo-palestinien.