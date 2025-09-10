La délégation tunisienne de la Flottille Sumud a annoncé sur les médias sociaux que malgré tout le départ des bateaux doit avoir lieu ce mercredi après-midi. Elle appelle même la population à venir les soutenir dans un rassemblement festif.



Un objet incendiaire a touché cette nuit l’un des bateaux de la flotte. Le feu a été maîtrisé et personne n’a été blessé, ont indiqué les organisateurs de la Flottille. L'"Alma", qui bat pavillon britannique, a été frappé dans les eaux tunisiennes, au large de Sidi Bou Saïd dans la banlieue nord de Tunis.

Dans une vidéo publiée par Francesca Albanese, rapporteure des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, on aperçoit une boule de feu s’abattre sur le pont d’un bateau.

Deuxième nuit, deuxième attaque de drone", a déclaré à l'AFP Mélanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille. "Ces attaques répétées interviennent dans un contexte d'agression israélienne intensifiée contre les Palestiniens à Gaza, et constituent une tentative orchestrée pour distraire et faire dérailler notre mission", a dénoncé la flottille dans son communiqué.

Cet incident intervient au lendemain d’une autre attaque, cette fois sur le bateau principal de la flotte, le “famille”.

“La preuve qu’Israël a peur de la Flottille”