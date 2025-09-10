La délégation tunisienne de la Flottille Sumud a annoncé sur les médias sociaux que malgré tout le départ des bateaux doit avoir lieu ce mercredi après-midi. Elle appelle même la population à venir les soutenir dans un rassemblement festif.
Un objet incendiaire a touché cette nuit l’un des bateaux de la flotte. Le feu a été maîtrisé et personne n’a été blessé, ont indiqué les organisateurs de la Flottille. L'"Alma", qui bat pavillon britannique, a été frappé dans les eaux tunisiennes, au large de Sidi Bou Saïd dans la banlieue nord de Tunis.
Dans une vidéo publiée par Francesca Albanese, rapporteure des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, on aperçoit une boule de feu s’abattre sur le pont d’un bateau.
Deuxième nuit, deuxième attaque de drone", a déclaré à l'AFP Mélanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille. "Ces attaques répétées interviennent dans un contexte d'agression israélienne intensifiée contre les Palestiniens à Gaza, et constituent une tentative orchestrée pour distraire et faire dérailler notre mission", a dénoncé la flottille dans son communiqué.
Cet incident intervient au lendemain d’une autre attaque, cette fois sur le bateau principal de la flotte, le “famille”.
“La preuve qu’Israël a peur de la Flottille”
Thomas Guénolé, politologue français qui fait partie de l’un des équipages, assure que le moral est bon malgré tout. “Nous sommes nombreux à considérer que cela prouve qu’Israël a peur de notre flotte. C’est la plus grande flotte humanitaire civile de l’Histoire.”
Des navires de la Grande Flottille Sumud ("soumoud" signifie "résilience" en arabe) sont arrivés ces derniers jours en Tunisie d'où ils doivent partir cette semaine pour Gaza. La Flottille a lancé des appels à plusieurs pays pour qu’ils escortent les bateaux civils vers Gaza.
Thomas Guénolé, spécialiste du droit international, explique que “du point de vue du droit, tout pays dont un bateau bat le pavillon a le droit de le faire escorter par sa marine, s’il estime que sa liberté de navigation est menacée. C’est évidemment le cas puisque Israël a déjà arraisonné plusieurs bateaux humanitaires dans les eaux internationales.”
Ils avaient initialement prévu d'atteindre le territoire palestinien à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et "briser le blocus israélien", après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.
Les Nations unies ont déclaré que la population de Gaza souffre de la famine, une famine créée par Israël qui bloque la quasi-totalité de l’aide humanitaire, ce qui est interdit par le droit international.
L’ONU a insisté que 500 000 personnes affamées sont dans un état “catastrophique”.