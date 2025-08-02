“J’ai donné le feu vert à une mission qui mobilisera les ressources de l’armée et de l’armée de l’air pour transporter et larguer des biens essentiels à destination des civils de Gaza durement touchés par le conflit en cours”, a déclaré Crosetto dans un communiqué vendredi.

L’opération débutera par le déploiement d’un “détachement préliminaire” chargé de coordonner les activités préparatoires et d’assurer la liaison avec les autorités locales, selon le ministre.