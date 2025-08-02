“J’ai donné le feu vert à une mission qui mobilisera les ressources de l’armée et de l’armée de l’air pour transporter et larguer des biens essentiels à destination des civils de Gaza durement touchés par le conflit en cours”, a déclaré Crosetto dans un communiqué vendredi.
L’opération débutera par le déploiement d’un “détachement préliminaire” chargé de coordonner les activités préparatoires et d’assurer la liaison avec les autorités locales, selon le ministre.
“Nos premiers largages pourraient avoir lieu dès le 9 août, ce qui permettra au ministère des Affaires étrangères de finaliser l’acquisition des denrées alimentaires et leur transport vers la Jordanie”, a-t-il ajouté.
Cette opération vise à répondre à la situation humanitaire catastrophique dans l’enclave assiégée, qui souffre de graves pénuries de nourriture, d’eau et de fournitures médicales en raison des hostilités en cours.
Israël impose un blocus à Gaza depuis 18 ans, et a fermé tous les points de passage depuis le 2 mars dernier, aggravant la crise humanitaire. Depuis octobre 2023, son armée a tué plus de 60 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.