MOYEN-ORIENT
1 min de lecture
Gaza: l’Italie commencera des largages d’aide humanitaire le 9 août
L’Italie débutera les largages aériens d’aide humanitaire dans la bande de Gaza à partir du 9 août, a annoncé le ministre de la Défense Guido Crosetto, selon l’agence de presse italienne ANSA.
Gaza: l’Italie commencera des largages d’aide humanitaire le 9 août
L’opération débutera par le déploiement d’un “détachement préliminaire” chargé d’assurer la liaison avec les autorités locales a déclaré Crosetto. / Reuters
2 août 2025

“J’ai donné le feu vert à une mission qui mobilisera les ressources de l’armée et de l’armée de l’air pour transporter et larguer des biens essentiels à destination des civils de Gaza durement touchés par le conflit en cours”, a déclaré Crosetto dans un communiqué vendredi.

L’opération débutera par le déploiement d’un “détachement préliminaire” chargé de coordonner les activités préparatoires et d’assurer la liaison avec les autorités locales, selon le ministre.

En RelationTRT Global - Largages à Gaza: humanitaire ou cynisme en haute altitude?
recommended

“Nos premiers largages pourraient avoir lieu dès le 9 août, ce qui permettra au ministère des Affaires étrangères de finaliser l’acquisition des denrées alimentaires et leur transport vers la Jordanie”, a-t-il ajouté.

Cette opération vise à répondre à la situation humanitaire catastrophique dans l’enclave assiégée, qui souffre de graves pénuries de nourriture, d’eau et de fournitures médicales en raison des hostilités en cours.

Israël impose un blocus à Gaza depuis 18 ans, et a fermé tous les points de passage depuis le 2 mars dernier, aggravant la crise humanitaire. Depuis octobre 2023, son armée a tué plus de 60 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us