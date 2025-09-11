Mohamed Amin Bennour, membre du comité de pilotage, a déclaré à l’agence officielle Tunis Afrique Presse (TAP) que la décision avait été prise car les conditions étaient jugées dangereuses pour les petits et moyens navires depuis la côte proche de Tunis.
“Nous nous dirigeons vers Bizerte pour finaliser les préparatifs avant de partir vers Gaza vendredi”, a-t-il affirmé.
Un autre organisateur, Nabil Chennoufi, a précisé à Anadolu que le report était uniquement dû aux conditions météorologiques, et non à des questions de sécurité, soulignant que les autorités tunisiennes avaient déjà donné leur autorisation à la flottille.
Le convoi compte environ 36 embarcations transportant entre 500 et 700 activistes issus de plus de 40 pays.
Des bateaux supplémentaires en provenance d’Italie et d’Espagne devraient les rejoindre en cours de route, tandis qu’un navire égyptien a également reçu le feu vert pour participer à cette initiative humanitaire, politique, civique, symbolique et militante.
Mercredi, plusieurs milliers de Tunisiens s’étaient rassemblés à Sidi Bou Saïd pour soutenir l’initiative, brandissant des drapeaux palestiniens et tunisiens et scandant des slogans contre le blocus imposé par Israël à Gaza.
Il s’agit de la plus vaste opération de ce type à ce jour: les précédentes n’impliquaient que des navires isolés, interceptés en mer par Israël.
Les organisateurs affirment vouloir contester le blocus et acheminer une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, où la famine s’est installée sous l’effet de la fermeture prolongée de tous les points de passage par Israël.
Le 22 août dernier, le mécanisme de classification intégré de la sécurité alimentaire (IPC), soutenu par l’ONU, a confirmé l’existence d’une famine dans le nord de Gaza et averti qu’elle pourrait s’étendre si le blocus se poursuivait.
L’armée israélienne poursuit son offensive sur Gaza, ayant déjà tué au moins 64 600 Palestiniens depuis octobre 2023. La campagne militaire a ravagé l’enclave, plongée dans la famine.