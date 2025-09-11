Mohamed Amin Bennour, membre du comité de pilotage, a déclaré à l’agence officielle Tunis Afrique Presse (TAP) que la décision avait été prise car les conditions étaient jugées dangereuses pour les petits et moyens navires depuis la côte proche de Tunis.

“Nous nous dirigeons vers Bizerte pour finaliser les préparatifs avant de partir vers Gaza vendredi”, a-t-il affirmé.

Un autre organisateur, Nabil Chennoufi, a précisé à Anadolu que le report était uniquement dû aux conditions météorologiques, et non à des questions de sécurité, soulignant que les autorités tunisiennes avaient déjà donné leur autorisation à la flottille.

Le convoi compte environ 36 embarcations transportant entre 500 et 700 activistes issus de plus de 40 pays.

Des bateaux supplémentaires en provenance d’Italie et d’Espagne devraient les rejoindre en cours de route, tandis qu’un navire égyptien a également reçu le feu vert pour participer à cette initiative humanitaire, politique, civique, symbolique et militante.