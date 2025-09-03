Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a vivement dénoncé la réponse de l’Union européenne à la guerre menée par Israël contre Gaza, la qualifiant d’”échec” qui menace, selon lui, la crédibilité internationale du bloc.
“C’est un échec, absolument”, a-t-il affirmé. “La réalité, c’est qu’au sein de l’UE, les pays restent divisés sur la manière d’exercer une influence sur Israël”, a-t-il ajouté.
Pour Sánchez, cette paralysie européenne a des conséquences directes: “Ce n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous voulons préserver notre crédibilité face à d’autres crises, comme celle que nous traversons en Ukraine”.
Le chef du gouvernement espagnol a décrit la situation actuelle comme “l’un des épisodes les plus sombres des relations internationales au XXIe siècle”.
Depuis deux ans, Pedro Sánchez s’impose comme l’une des voix les plus critiques d’Europe face aux actions israéliennes à Gaza. Il fut également le premier dirigeant européen à qualifier de “génocide” les événements en cours dans l’enclave palestinienne.
Ses déclarations risquent d’accentuer les tensions au sein de l’Union européenne, où les divergences sur le conflit israélo-palestinien restent profondes et entravent l’émergence d’une position commune.