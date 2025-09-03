Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a vivement dénoncé la réponse de l’Union européenne à la guerre menée par Israël contre Gaza, la qualifiant d’”échec” qui menace, selon lui, la crédibilité internationale du bloc.

“C’est un échec, absolument”, a-t-il affirmé. “La réalité, c’est qu’au sein de l’UE, les pays restent divisés sur la manière d’exercer une influence sur Israël”, a-t-il ajouté.

Pour Sánchez, cette paralysie européenne a des conséquences directes: “Ce n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous voulons préserver notre crédibilité face à d’autres crises, comme celle que nous traversons en Ukraine”.

Le chef du gouvernement espagnol a décrit la situation actuelle comme “l’un des épisodes les plus sombres des relations internationales au XXIe siècle”.