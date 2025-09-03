POLITIQUE
1 min de lecture
Gaza: le Premier ministre espagnol dénonce un “échec” de l’Europe
“Ce n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous voulons préserver notre crédibilité face à d’autres crises”, a dit Sanchez.
Gaza: le Premier ministre espagnol dénonce un “échec” de l’Europe
Le PM espagnol s’impose comme l’une des voix les plus critiques d’Europe face aux actions d'Israël / Reuters
3 septembre 2025

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a vivement dénoncé la réponse de l’Union européenne à la guerre menée par Israël contre Gaza, la qualifiant d’”échec” qui menace, selon lui, la crédibilité internationale du bloc.

“C’est un échec, absolument”, a-t-il affirmé. “La réalité, c’est qu’au sein de l’UE, les pays restent divisés sur la manière d’exercer une influence sur Israël”, a-t-il ajouté.

Pour Sánchez, cette paralysie européenne a des conséquences directes: “Ce n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous voulons préserver notre crédibilité face à d’autres crises, comme celle que nous traversons en Ukraine”.

Le chef du gouvernement espagnol a décrit la situation actuelle comme “l’un des épisodes les plus sombres des relations internationales au XXIe siècle”.

Recommandé
En RelationTRT Global - Soutien à la Palestine: l’Espagne à contre courant

Depuis deux ans, Pedro Sánchez s’impose comme l’une des voix les plus critiques d’Europe face aux actions israéliennes à Gaza. Il fut également le premier dirigeant européen à qualifier de “génocide” les événements en cours dans l’enclave palestinienne.

Ses déclarations risquent d’accentuer les tensions au sein de l’Union européenne, où les divergences sur le conflit israélo-palestinien restent profondes et entravent l’émergence d’une position commune.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us