Le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a conduit un grand groupe de colons illégaux dans une marche provocatrice et une incursion massive dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée, tôt ce dimanche, coïncidant avec la commémoration juive de Tisha B'Av.

Selon le Waqf islamique de Jérusalem, au moins 1 251 colons israéliens illégaux ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée dans la matinée, exécutant des rituels talmudiques, chantant et dansant sous une forte protection policière.

Parmi les participants, figurait le député du Likoud Amit Halevi, qui a rejoint Ben-Gvir dans ce que les responsables palestiniens ont qualifié d'”escalade sans précédent de l'incitation politique et religieuse”, selon l'agence de presse Wafa.

Le gouvernorat de Jérusalem a mis en garde contre la gravité de cette incursion organisée à grande échelle, la qualifiant de “violation systématique” du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et des droits des fidèles palestiniens.

Une pléthore d'agressions

L'incursion comprenait des agressions contre des fidèles musulmans, des journalistes et des gardes d'Al-Aqsa.

Dans une déclaration faite depuis l'intérieur du complexe, Ben-Gvir a indiqué que “le Mont du Temple est pour les Juifs, et nous resterons ici pour toujours”, suscitant une condamnation généralisée.