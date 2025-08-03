Le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a conduit un grand groupe de colons illégaux dans une marche provocatrice et une incursion massive dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée, tôt ce dimanche, coïncidant avec la commémoration juive de Tisha B'Av.
Selon le Waqf islamique de Jérusalem, au moins 1 251 colons israéliens illégaux ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée dans la matinée, exécutant des rituels talmudiques, chantant et dansant sous une forte protection policière.
Parmi les participants, figurait le député du Likoud Amit Halevi, qui a rejoint Ben-Gvir dans ce que les responsables palestiniens ont qualifié d'”escalade sans précédent de l'incitation politique et religieuse”, selon l'agence de presse Wafa.
Le gouvernorat de Jérusalem a mis en garde contre la gravité de cette incursion organisée à grande échelle, la qualifiant de “violation systématique” du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et des droits des fidèles palestiniens.
Une pléthore d'agressions
L'incursion comprenait des agressions contre des fidèles musulmans, des journalistes et des gardes d'Al-Aqsa.
Dans une déclaration faite depuis l'intérieur du complexe, Ben-Gvir a indiqué que “le Mont du Temple est pour les Juifs, et nous resterons ici pour toujours”, suscitant une condamnation généralisée.
L'incursion a eu lieu quelques heures après que Ben-Gvir a mené une autre marche de colons illégaux à travers la vieille ville de Jérusalem après minuit.
Les événements ont été organisés par des groupes extrémistes du “Mont du Temple”, qui avaient appelé à une entrée massive dans la mosquée Al-Aqsa, ce dimanche, pour marquer Tisha BeAv, qu'ils qualifient de “l'anniversaire de la destruction du Temple”.
Le gouvernorat de Jérusalem a décrit le Tisha BeAv de cette année comme l'un des jours les plus dangereux pour Al-Aqsa, citant les projets des groupes de désigner le 3 août comme le “plus grand jour d'incursions”.
Le communiqué ajoute que l'alignement total du gouvernement israélien sur les groupes de colons illégaux encourage les efforts visant à modifier le statut religieux et juridique de la mosquée.
La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint du monde pour les musulmans. Les Juifs appellent ce lieu le mont du Temple, affirmant qu'il abritait autrefois deux temples juifs.
Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve Al-Aqsa, pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé la ville entière en 1980, une décision jamais reconnue par la communauté internationale.
