Pakistan: la Turquie présente ses condoléances après les pertes humaines causées par les inondations
La Turquie a exprimé, ce samedi, sa solidarité avec le Pakistan endeuillé par de violentes inondations et glissements de terrain qui ont ravagé plusieurs provinces.
“Nous souhaitons la miséricorde d’Allah à ceux qui ont perdu la vie” a déclaré le MAE turc. / AA
16 août 2025

“Nous sommes profondément attristés par les pertes humaines dues aux inondations au Pakistan”, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Nous souhaitons la miséricorde d’Allah à ceux qui ont perdu la vie et présentons nos condoléances au peuple du Pakistan”, a-t-il ajouté.

Selon les autorités pakistanaises, le bilan des inondations éclair et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies s’est alourdi, samedi, à 321 morts.

La grande majorité des victimes ont été recensées dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, où l’Autorité provinciale de gestion des catastrophes a fait état de 307 décès. 

Cinq personnes ont également péri dans la province de Gilgit-Baltistan et neuf autres dans la partie pakistanaise du Cachemire, appelée Azad Jammu-et-Cachemire.

Les communications ont été coupées dans plusieurs zones en raison des dommages subis par les antennes de téléphonie mobile.

De nouvelles inondations redoutées

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a mis en garde contre un nouvel épisode de pluies de mousson attendu entre vendredi et le 10 septembre. 

Les autorités ont également averti que la hausse des températures accélère la fonte des neiges et des glaciers dans les régions de haute altitude, augmentant ainsi le débit des rivières.

Les pluies de mousson, qui durent généralement de juin à septembre, provoquent régulièrement destructions et pertes humaines en Asie du Sud, notamment au Pakistan. Mais le changement climatique a renforcé leur imprévisibilité et leur intensité, ces dernières années.

SOURCE:TRT français et agences
