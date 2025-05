La Turquie dispose d'une capacité plus que suffisante pour accueillir tous les types d'événements sportifs internationaux, y compris les Jeux olympiques, a déclaré le président turc.





Un scénario réaliste grâce au travail et aux projets “que nous avons apportés à notre pays au cours des 23 dernières années”, a indiqué Recep Tayyip Erdogan jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture d'un bureau de l'UEFA à Istanbul.





“Nous avons amené la Turquie à un niveau très différent en termes d'investissements sportifs. Nous avons ouvert de nouvelles installations sportives en fonction des besoins de nos provinces.Nous avons augmenté le nombre total d'installations sportives de 1 575 à 4 470”, a-t-il noté. Le président turc a également souligné avoir largement comblé les lacunes du pays en matière d'infrastructures sportives.





Soulignant que l'UEFA ouvrait un bureau de représentation en Turquie pour la première fois après Londres et Bruxelles, Erdogan a déclaré que grâce à ce bureau, son pays établira davantage de contacts avec l'UEFA pour le développement du football turc et entreprendra des projets communs.

Il a ajouté que le bureau de représentation permettra également à l'UEFA de communiquer et de se coordonner plus rapidement avec les fédérations régionales.





“Je pense que le bureau de représentation jouera un rôle important dans les différents événements footballistiques que nous accueillerons dans les années à venir”, a-t-il dit.





Après la cérémonie d'ouverture, M. Erdogan a reçu le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Osman Askin Bak, et le conseiller présidentiel pour la politique étrangère et la sécurité, Akif Cagatay Kilic, étaient également présents à la réception.





Le bureau de l'UEFA renforce le rôle européen de la Turquie





Le bureau d'Istanbul de l'instance dirigeante du football européen jouera un rôle central dans la coordination de la finale de l'UEFA Europa League en 2026, de la finale de la Ligue des conférences de l'UEFA en 2027 et du championnat d'Europe de football de l'UEFA de 2032 (Euro 2032), qui sera organisé conjointement par la Turquie et l'Italie.





Le président Erdogan a rappelé aux participants que la Turquie avait accueilli avec succès plusieurs finales de l'UEFA ces dernières années, faisant. référence à la légendaire finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2005 entre Liverpool et l'AC Milan, souvent considérée comme l'un des matchs de football les plus mémorables de l'Histoire, ainsi qu’à la finale de la Coupe de l'UEFA 2009, de la Super Coupe de l'UEFA 2019 et, plus récemment, à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2023.





Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a également assisté à l'ouverture du nouveau bureau de l'organisation à Istanbul. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une décision stratégique pour assurer le bon déroulement de plusieurs tournois de football de haut niveau à venir.





”Avec tant d'événements majeurs à venir, nous avons décidé d'ouvrir un bureau ici à Istanbul pour établir une forte présence locale et assurer l'organisation harmonieuse de ces tournois prestigieux”, a affirmé M. Ceferin lors de la cérémonie d'ouverture.





Louant l'expérience de la Turquie dans l'organisation d'événements footballistiques majeurs - notamment les finales de l'UEFA Champions League en 2005 et 2023, la finale de la Coupe UEFA en 2009, et la Super Coupe UEFA en 2019 - M. Ceferin a salué l'engagement du pays pour l'excellence.





“Classe mondiale”





”La Turquie et Istanbul ont toujours organisé des événements de classe mondiale avec une grandeur remarquable“, a-t-il déclaré. “Avec les finales de l'Europa League et de la Conference League qui approchent, et l'Euro 2032 qui se profile à l'horizon, la Turquie continue de faire preuve d'une ambition et d'un engagement croissants pour s'imposer comme l'un des principaux hôtes du sport mondial.





”La barre est haute. L'UEFA vous soutient pleinement dans cette aventure. Avec tant d'événements majeurs à venir, nous avons décidé d'ouvrir un bureau ici à Istanbul afin d'assurer une forte présence locale et de garantir une livraison sans faille de ces tournois prestigieux”, a-t-il ajouté.





Ceferin s’est dit confiant dans l'effort de collaboration entre l'UEFA et les autorités turques.





“Ensemble, nous ne nous contenterons pas de répondre aux attentes, nous les dépasserons. Nous établirons la norme pour les tournois à venir”, a-t-il déclaré





“Maintenant, nous apportons toutes nos expériences, notre expertise et nos meilleures pratiques pour rendre ces événements vraiment exceptionnels“, a-t-il noté. Il a également remercié M. Erdogan, le gouvernement turc et la Fédération turque de football pour leur soutien constant.





“Nous nous attendons à des tournois fantastiques. Je m'attends à une finale de l'Euro 2032 entre la Turquie et l'Italie”, a-t-il déclaré.