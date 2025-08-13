Des témoins ont signalé, mercredi, des frappes aériennes très intenses sur la ville, ainsi que la présence de chars israéliens et de fortes explosions dans les quartiers de Tal al-Hawa et Zeitoun, où l'armée procédait à la démolition de maisons.

Après 22 mois de guerre, Israël vise à prendre le contrôle de cette ville, l'une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza.

Le Hamas a dénoncé, mercredi, "des incursions agressives dans la ville de Gaza" et une "escalade dangereuse de la part d'Israël".

Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée, qui contrôle actuellement les trois quarts du territoire, se prépare à lancer cette nouvelle phase de ses opérations, avec pour objectifs affichés de libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza et d’y "vaincre" le Hamas.

Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, "a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza", a annoncé mercredi l'armée, sans préciser de calendrier.



"Les chars avancent"