La flottille vers Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé" par un drone au large de Tunis, ce que les autorités tunisiennes ont démenti en disant n'avoir détecté "aucun" engin.

Le bateau "a été frappé par un drone dans les eaux tunisiennes", a écrit sur Instagram la "Global Sumud Flotilla", qui a pris la mer avec des militants et de l'aide humanitaire pour le territoire palestinien assiégé.

Elle a partagé une vidéo provenant d'une caméra de surveillance du bateau, sur laquelle on entend un vrombissement. Puis on peut voir un militant lever les yeux, s'exclamer et reculer avant qu'une explosion ne se fasse entendre. Un éclair de lumière illumine ensuite la zone.

Un journaliste de l'AFP arrivé rapidement à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, a pu voir le bateau entouré par d'autres embarcations mais le feu n'était plus visible.

Des centaines de personnes ont afflué vers le port de Sidi Bou Saïd en criant "Free, Free Palestine".

Le port de Sidi Bou Saïd se trouve non loin du palais présidentiel de Carthage.

Démenti tunisien

La flottille a affirmé que les six personnes à bord étaient saines et sauves, faisant état de dégâts matériels et dénonçant "des actes d'agression visant à faire dérailler (sa) mission".

Mais la Garde nationale tunisienne a affirmé n'avoir détecté "aucun drone".

"Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage", a déclaré Houcem Eddine Jebabli, son porte-parole.

Les informations faisant état de la présence d'un drone "sont dénuées de tout fondement", a insisté la Garde nationale dans un communiqué sur sa page officielle sur Facebook, émettant l'hypothèse que le feu ait pu être déclenché par un mégot de cigarette.

- "Agression" -

M. Jebabli avait initialement indiqué que le bateau se trouvait à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd.