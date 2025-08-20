Lors d’un entretien mardi avec l’animateur de radio conservateur Mark Levin, Donald Trump a déclaré à propos de Netanyahu : “C’est un homme bien. Il se bat… C’est un héros de guerre, parce que nous avons travaillé ensemble. C’est un héros de guerre. Je suppose que moi aussi”.
Balayant les poursuites visant Netanyahu, Trump a affirmé : “Ils essaient de le mettre en prison”, sans préciser s’il faisait référence au mandat de la CPI ou aux affaires de corruption internes. En juin, il avait déjà appelé à l’abandon du procès pour corruption du dirigeant israélien.
Netanyahu, jugé pour corruption depuis 2020, est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à faire face à des poursuites pénales alors qu’il est au pouvoir.
En novembre dernier, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
En parallèle, Israël est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de sa guerre brutale contre l’enclave.
Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 62 000 Palestiniens à Gaza — en grande majorité des femmes et des enfants — selon les autorités locales. L’offensive israélienne a ravagé l’enclave, désormais menacée par la famine.
Se présentant comme un acteur clé de négociations antérieures avec le mouvement palestinien Hamas, Trump a également affirmé avoir “travaillé dur” pour obtenir la libération d’otages israéliens : “C’est moi qui ai ramené tous les otages… J’ai reçu tellement de lettres de parents, d’enfants eux-mêmes et des personnes libérées… aucune de ces personnes ne serait revenue sans moi, mais je les ai ramenées”.
Trump s’en est aussi pris aux démocrates, accusant le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, de se ranger du côté des Palestiniens.
“C’est incroyable que des démocrates, comme Schumer, soient palestiniens. Vous savez, en ce moment, c’est un sénateur palestinien. Nous l’appelons le sénateur palestinien de New York”, a-t-il lancé.