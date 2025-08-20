MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Trump qualifie Netanyahu de “héros de guerre”
Le président américain Donald Trump a qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de “héros de guerre”, alors même que ce dernier est visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre à Gaza.
Trump qualifie Netanyahu de “héros de guerre”
En juin, Trump avait appelé à l’abandon du procès pour corruption du dirigeant israélien. / TRT Balkan
20 août 2025

Lors d’un entretien mardi avec l’animateur de radio conservateur Mark Levin, Donald Trump a déclaré à propos de Netanyahu : “C’est un homme bien. Il se bat… C’est un héros de guerre, parce que nous avons travaillé ensemble. C’est un héros de guerre. Je suppose que moi aussi”.

Balayant les poursuites visant Netanyahu, Trump a affirmé : “Ils essaient de le mettre en prison”, sans préciser s’il faisait référence au mandat de la CPI ou aux affaires de corruption internes. En juin, il avait déjà appelé à l’abandon du procès pour corruption du dirigeant israélien.

Netanyahu, jugé pour corruption depuis 2020, est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à faire face à des poursuites pénales alors qu’il est au pouvoir.

En RelationTRT Global - Tensions croissantes entre Trump et Netanyahu

En novembre dernier, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Recommandé

En parallèle, Israël est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de sa guerre brutale contre l’enclave.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 62 000 Palestiniens à Gaza — en grande majorité des femmes et des enfants — selon les autorités locales. L’offensive israélienne a ravagé l’enclave, désormais menacée par la famine.

En RelationTRT Global - Un fardeau appelé Netanyahu

Se présentant comme un acteur clé de négociations antérieures avec le mouvement palestinien Hamas, Trump a également affirmé avoir “travaillé dur” pour obtenir la libération d’otages israéliens : “C’est moi qui ai ramené tous les otages… J’ai reçu tellement de lettres de parents, d’enfants eux-mêmes et des personnes libérées… aucune de ces personnes ne serait revenue sans moi, mais je les ai ramenées”.

Trump s’en est aussi pris aux démocrates, accusant le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, de se ranger du côté des Palestiniens.

“C’est incroyable que des démocrates, comme Schumer, soient palestiniens. Vous savez, en ce moment, c’est un sénateur palestinien. Nous l’appelons le sénateur palestinien de New York”, a-t-il lancé.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us