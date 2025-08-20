Lors d’un entretien mardi avec l’animateur de radio conservateur Mark Levin, Donald Trump a déclaré à propos de Netanyahu : “C’est un homme bien. Il se bat… C’est un héros de guerre, parce que nous avons travaillé ensemble. C’est un héros de guerre. Je suppose que moi aussi”.

Balayant les poursuites visant Netanyahu, Trump a affirmé : “Ils essaient de le mettre en prison”, sans préciser s’il faisait référence au mandat de la CPI ou aux affaires de corruption internes. En juin, il avait déjà appelé à l’abandon du procès pour corruption du dirigeant israélien.

Netanyahu, jugé pour corruption depuis 2020, est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à faire face à des poursuites pénales alors qu’il est au pouvoir.

En novembre dernier, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.