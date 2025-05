L'armée israélienne a tué au moins 19 Palestiniens supplémentaires lors de nouvelles frappes aériennes nocturnes et matinales dans plusieurs zones de Gaza.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a cité des sources médicales et de terrain à Gaza faisant état de frappes aériennes meurtrières à Gaza, alors qu'Israël a rompu mardi le cessez-le-feu avec le groupe palestinien Hamas, instauré en janvier.

Mardi, Israël a rompu la trêve convenue le 19 janvier dernier avec le Hamas en lançant des raids d’une ampleur et d’une violence sans précédent, faisant plus de 400 morts, indique le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Le Hamas a déploré la mort d'au moins cinq de ses cadres.

Parmi les responsables tués figurent Issam al-Daalis, membre du bureau politique et chef du comité de suivi à Gaza ; Ahmed Omar al-Hatta, un responsable chargé des affaires judiciaires ; Mahmoud Abu Watfa, un responsable chargé des affaires intérieures ; Bahjat Hassan Abu Sultan, directeur général du service de sécurité intérieure et Abu Obeida al-Jamasi, membre du bureau politique et chef du comité d'urgence à Gaza, ont précisé ces sources.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit “indigné par les frappes aériennes israéliennes à Gaza”, rejoignant une vague de condamnations internationales suscitées par l’assassinat mardi de plus de 400 Palestiniens, dont de nombreux enfants et femmes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé que le nouveau bombardement n'était “qu'un début” et que toutes les négociations pour le cessez-le-feu à Gaza, se dérouleraient désormais “sous le feu”. Israël viole ainsi les termes de l’accord de cessez-le-feu convenu avec le Hamas, cherchant ainsi la libération des otages sans contrepartie.

C’est dans ce contexte que Ben-Gvir, ancien ministre de la Sécurité nationale qui avait suspendu sa participation au gouvernement en janvier pour protester contre tout accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers à Gaza avec le groupe de résistance palestinien Hamas a annoncé son retour.

Pendant ce temps, les Palestiniens de Gaza, désemparés, quittent à nouveau leurs abris après qu'Israël a émis de nouveaux ordres de déplacement forcé.

Selon un dernier bilan du bureau des médias du gouvernement palestinien à Gaza, plus de 61 700 Palestiniens sont morts depuis le déclenchement de la guerre israélienne.

