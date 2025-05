Le groupe de résistance palestinien Hamas a appelé les nations arabes et islamiques ainsi que les peuples libres du monde entier à descendre dans la rue pour protester contre la reprise de la guerre génocidaire d’Israël contre la population de Gaza.

Dans une déclaration publiée tôt ce mardi, le Hamas a condamné les attaques de grande envergure menées par Israël sur Gaza, ayant causé la mort d’au moins de 326 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

Il a accusé le Premier ministre israélien et son gouvernement d'avoir repris une campagne de génocide contre des civils non armés en revenant sur l'accord de cessez-le-feu qui était en vigueur depuis le 19 janvier.

"Netanyahu et son gouvernement extrémiste piétinent l'accord de cessez-le-feu et reprennent l'agression et le génocide contre des civils sans défense à Gaza, exposant les prisonniers à un sort incertain", indique le communiqué.

TRT Global - Gaza: des bébés et enfants parmi les plus de 326 victimes des raids israéliens TRT Global - Au moins 326 Palestiniens tués ce mardi par des raids israéliens à Gaza, les plus importants depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le Hamas le 19 janvier. 🔗

Le Hamas tient Netanyahu et son gouvernement "pleinement responsables des conséquences de cette agression perfide contre Gaza et ses habitants, qui font face à une guerre brutale et à une famine systématique depuis la fermeture par Israël des points de passage pour l'aide humanitaire le 2 mars".

Le groupe a exhorté les médiateurs à tenir Israël responsable de la violation de l'accord et a appelé les Nations unies et le Conseil de sécurité de l’ONU à se réunir d’urgence afin d’imposer un arrêt immédiat aux attaques israéliennes.