Selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié le 30 août, près de 40% des Français se disent favorables à la nomination d’un Premier ministre apolitique – c’est-à-dire sans appartenance partisane, issu de la société civile ou du monde économique – si François Bayrou devait quitter Matignon.

Le Premier ministre joue une partie cruciale de son avenir politique : il a sollicité un vote de confiance à l’Assemblée nationale, prévu le 8 septembre. En cas d’échec, il serait contraint de démissionner, entraînant la chute de l’ensemble de son gouvernement. Le président Emmanuel Macron devrait alors désigner un successeur capable de rassembler une majorité ou, du moins, de maintenir la stabilité institutionnelle.

Cette situation s’inscrit dans un climat de forte instabilité politique, hérité de la dissolution surprise de l’Assemblée nationale en juin 2024, qui a laissé le pays sans majorité claire et a accentué la fragmentation du paysage parlementaire.



Clivages partisans traditionnels

Le chiffre de 39% traduit une aspiration croissante des Français à sortir des clivages partisans traditionnels. L’idée d’un Premier ministre “apolitique” avait déjà séduit 41% des sondés en décembre 2024, mais elle se maintient aujourd’hui dans un contexte où les partis peinent à convaincre.

Cette demande d’une personnalité issue de la société civile reflète une crise de confiance vis-à-vis des formations politiques, mais aussi une volonté de voir émerger un profil perçu comme pragmatique, gestionnaire et éloigné des querelles idéologiques.

RN et gauche au coude-à-coude