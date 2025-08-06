Jusqu'à 15.000 dollars: c'est la caution que pourraient devoir payer les étrangers provenant de certains pays, notamment africains, pour obtenir un visa pour les Etats-Unis, dans le cadre d'un projet pilote du département d'Etat.

La décision, qui doit être publiée mardi dans le registre fédéral et entrer en vigueur 15 jours après, s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'administration Trump pour lutter contre l'immigration illégale.

Elle vise en particulier à s'assurer que les demandeurs de visas ne restent pas aux Etats-Unis au-delà de la durée autorisée de leur séjour.

Le projet pilote doit durer 12 mois. D'après la notice du département d'Etat, il concerne aussi bien les voyages touristiques que d'affaires. Cette initiative "renforce l'engagement de l'administration Trump à faire respecter les lois américaines en matière d'immigration et à protéger la sécurité nationale", selon un porte-parole.

Sont concernés les "ressortissants de pays identifiés par le département d'Etat comme ayant des taux élevés de dépassement de la durée de séjour autorisée" ou ceux dont "les informations de contrôle et de vérification sont jugées insuffisantes", à la discrétion des agents consulaires.

pays africains concernés

Concernant spécifiquement l’Afrique, des pays comme l’Angola, le Libéria, la Mauritanie, la Sierra Leone ou encore le Burkina Faso pourraient être concernés. Ces pays présentaient, en 2023, des taux de dépassement de visa supérieurs à 10%.

Selon le document, quelque 500.000 personnes ont dépassé la durée autorisée de leur séjour aux Etats-Unis au cours de l'année fiscale 2023 (octobre à octobre).