La Turquie, la France et l’Espagne ont fermement condamné la décision américaine d’interdire à des responsables palestiniens de participer à l’Assemblée générale des Nations unies, qualifiant cette mesure “d’injuste”, de violation des normes internationales et de grave atteinte aux efforts diplomatiques et de paix.

Vendredi, Washington a annoncé qu’il refuserait des visas aux membres de l’Autorité palestinienne et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Cette décision intervient alors qu’un nombre croissant de pays annoncent leur reconnaissance officielle de l’État de Palestine, tandis que d’autres — dont le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni — se disent prêts à franchir ce pas.

Le département d’État américain a indiqué que le secrétaire d’État Marco Rubio avait ordonné la révocation des visas, accusant l’Autorité palestinienne de “saper les efforts de paix” en saisissant les juridictions internationales et en cherchant à obtenir la reconnaissance de l’État palestinien.



Israël a salué la mesure : le ministre des affaires étrangères Gideon Saar a remercié Washington de “se tenir une fois de plus aux côtés d’Israël”, tandis que l’Autorité palestinienne a dénoncé une violation du droit international et de l’Accord de siège de l’ONU de 1947.

Turquie

Le parti au pouvoir AK Parti, a dénoncé une décision “injuste” qui mine la diplomatie. Son porte-parole Omer Celik a affirmé que bloquer l’accès des responsables palestiniens “rend l’ONU insignifiante” et tente de faire taire la Palestine alors même que l’élan mondial pour une solution à deux États s’intensifie.



Il a rappelé les propos du président Recep Tayyip Erdogan : “Le monde est plus grand que cinq, et personne ne fera taire la voix de la Palestine”.

France

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a également critiqué la mesure américaine à la veille de la réunion informelle des chefs de la diplomatie de l’UE à Copenhague :



“Une Assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès”.