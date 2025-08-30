"Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité. C'est un sanctuaire, au service de la paix. Une Assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès", a déclaré M. Barrot à Copenhague, peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Washington a annoncé cette décision vendredi soir, à quelques semaines de la prochaine assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien.

Le département d'Etat a indiqué "révoquer et refuser" l'octroi de visas "pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne", à l'approche de cette réunion internationale.