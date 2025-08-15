Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fustigé le deux poids, deux mesures de l'Occident face à la guerre israélienne contre Gaza, affirmant que son indignation sélective a sapé la crédibilité d'un ordre international prétendument fondé sur des principes et des règles.

Dans une tribune publiée sur la plateforme d'information Al Jazeera, basée à Doha, Erdogan a déploré l’approche ambivalente adoptée par les puissances occidentales à l'égard de Gaza tout en agissant précipitamment lors d'autres crises.



"Il est indéniable que si la sensibilité rapide et globale dont ont fait preuve les puissances occidentales face à la crise ukrainienne avait également été démontrée face aux atrocités commises à Gaza, le paysage auquel nous sommes confrontés aujourd'hui serait totalement différent", a-t-il déclaré.



En 679 jours, le génocide israélien à Gaza a tué près de 62 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Israël a largué plus de 85 000 tonnes de bombes sur Gaza depuis octobre 2023, réduisant l’enclave entière en poussière. Un blocus humanitaire de plusieurs mois a provoqué une famine généralisée à Gaza, tuant au moins 239 personnes à ce jour.

"La capacité d’Israël à agir sans la moindre sanction a accéléré l’érosion du droit international et des normes relatives aux droits humains. La crise à Gaza constitue pour nous un test décisif quant à la volonté et à la capacité de la communauté internationale à défendre les valeurs humaines les plus fondamentales", a soutenu Erdogan.

Erdogan a également estimé que la tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza n’est pas un simple conflit, mais doit être considérée comme une "catastrophe humanitaire croissante" qui blesse la conscience collective de l’humanité.

"J’ai ouvertement qualifié les attaques et la politique de punition collective d’Israël – menéers au mépris flagrant du droit international – de génocide", a-t-il rappelé.



Les bombardements israéliens ont rendu Gaza inhabitable. La quasi-totalité des habitations, hôpitaux, écoles et lieux de culte d'une population de 2,1 millions d'habitants ont été réduits en ruines, tandis que des services essentiels comme les soins de santé et l'électricité ont été complètement anéantis.



"La faim, la soif et la menace d'épidémies précipitent Gaza vers un effondrement humanitaire total… Ce tableau est non seulement le signe de la guerre, mais aussi le témoignage flagrant d'une politique d'anéantissement systématique", a-t-il regretté.



La clé de la paix : la solution à deux États

