Le Président français Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre, a annoncé mardi soir l’Elysée.
Le chef de l’Etat l’a "chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois".
"À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un Gouvernement au Président de la République" est-il précisé par l’Elysée.
Sébastien Lecornu, proche d’Emmanuel Macron, remplace donc François Bayrou, qui a démissionné en début d’après-midi, après avoir été renversé, la veille, par un vote de confiance.
Le nouveau locataire de Matignon est le seul ministre à faire partie du gouvernement de manière ininterrompue depuis l’accession au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017.
Âgé de 39 ans, il a notamment occupé les postes de secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, ministre délégué chargé des collectivités territoriales, ou encore ministre des Outre-mers avant de prendre la tête des Armées.
Issu des rangs de la droite républicaine avant de finalement rejoindre le camp macroniste, il pourrait constituer un pont entre le bloc central et l’aile droite de l’hémicycle lors des prochaines négociations sur le budget, qui demeure le principal point de crispation entre le Parlement et le gouvernement.