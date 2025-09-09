Le Président français Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre, a annoncé mardi soir l’Elysée.

Le chef de l’Etat l’a "chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois".

"À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un Gouvernement au Président de la République" est-il précisé par l’Elysée.



Sébastien Lecornu, proche d’Emmanuel Macron, remplace donc François Bayrou, qui a démissionné en début d’après-midi, après avoir été renversé, la veille, par un vote de confiance.