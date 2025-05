"La rupture du cessez-le-feu et la reprise d'intenses bombardements et opérations terrestres dans la bande de Gaza a causé la mort d'au moins 322 enfants et en a blessé 609 autres, soit une moyenne quotidienne de plus de 100 enfants tués ou mutilés au cours des dix derniers jours", a écrit l'agence onusienne pour l'enfance dans un communiqué.

"La plupart de ces enfants étaient déplacés, s'abritant dans des tentes de fortune ou des habitations endommagées", a ajouté l'Unicef près de deux semaines après la reprise de l’offensive militaire israélienne.

L'Unicef a souligné que ces chiffres incluaient les enfants qui auraient été tués ou blessés dans une attaque du 23 mars contre le service de chirurgie de l'hôpital Nasser, dans le sud du territoire.

TRT Global - Gaza: plus de 1.000 personnes tuées par Israël depuis le 18 mars La guerre israélienne à Gaza a tué 50 350 Palestiniens et fait 114 400 blessés depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza. 🔗

Israël a repris sa campagne militaire le 18 mars avec d'intenses bombardements et une nouvelle offensive au sol, rompant deux mois de trêve avec le Hamas, entrée en vigueur le 19 janvier.

"Le cessez-le-feu offrait un filet de sécurité dont les enfants de Gaza avaient désespérément besoin", a déploré dans le communiqué la cheffe de l'Unicef, Catherine Russell.

Désormais, "les enfants sont à nouveau plongés dans un cycle de violences meurtrières et de privations", a-t-elle poursuivi.

Depuis la reprise de l'offensive, 1.001 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé, portant le bilan total à 50.357 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023.

Sur ce total, 15.000 sont des enfants, a encore rappelé l'Unicef.

Un journaliste et sa famille tués



Les forces israéliennes poursuivent leurs bombardements incessants sur la bande de Gaza, menant des frappes aériennes et d'artillerie tuant de nombreux civils palestiniens à travers le territoire assiégé.

Au moins dix civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans le quartier d’al-Tuffah, dans le centre de Gaza, après le bombardement d’une maison.

Une autre frappe a visé un groupe de personnes dans le camp de réfugiés d’al-Bureij, au centre de Gaza, tuant cinq Palestiniens.

Le journaliste palestinien Mohammad Saleh Al-Bardawil a été tué avec son épouse et ses enfants après le bombardement de leur domicile, également à l’ouest de Khan Younès.

D’après le ministère de la Santé de Gaza, les frappes israéliennes ont causé au moins 80 morts et plus de 300 blessés au cours des dernières 48 heures.



Le bilan total du massacre israélien s’élève désormais à plus de 50 300 morts et 114 400 blessés.

Appel à évacuer

L'armée israélienne a également appelé à évacuer les habitants de plusieurs quartiers de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, laissant présager de nouveaux combats dans cette zone près de deux semaines après la reprise de son offensive.

Le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adree, s'est adressé sur X aux habitants de vastes zones de Rafah et de la ville proche de Khan Younès.

"L'armée israélienne revient pour combattre avec force afin d'éliminer les capacités du Hamas dans ces zones. Pour votre sécurité, vous devez vous rendre immédiatement aux abris à Al-Mawasi", au nord-ouest de Rafah, a-t-il déclaré.

Des images tournées montrent de longues colonnes d'habitants fuyant à pied, à vélo ou dans des charrettes tirées par des ânes.

"Les gens sont brinquebalés au gré des ordres militaires incessants qui jouent avec leur destin et leur vie", a déclaré lundi le chef de l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. "Comme si la mort, les maladies, les destructions et la faim ne suffisaient pas pour les Palestiniens de Gaza", a-t-il écrit sur X.

Rafah, une ville frontalière de l'Egypte où s'étaient réfugiés des centaines de milliers d'habitants de Gaza, avait déjà été la cible d'une offensive israélienne majeure il y a environ un an.

L’armée israélienne a également appelé les habitants de plusieurs zones du nord de l’enclave d’évacuer.