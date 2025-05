Le principal fabricant turc de drones, Baykar Technologies, et le géant italien de la défense, Leonardo, ont signé ce jeudi un accord de partenariat dans le domaine des technologies autonomes.

L’accord a été paraphé au siège de Leonardo à Rome par le PDG de Leonardo, Roberto Cingolani, le président de Baykar, Selcuk Bayraktar, et son PDG, Haluk Bayraktar.



“Nous avons mené des négociations intensives pendant des mois. Nous travaillions déjà avec Leonardo et avons intégré certains de leurs systèmes”, a déclaré Selcuk Bayraktar.

Précisant que les deux entreprises ont des caractéristiques complémentaires, Selcuk Bayraktar a affirmé : “Nous pouvons créer ensemble les meilleurs systèmes. Nous les remercions pour leur coopération et sommes très heureux de commencer ce parcours”.

“Aujourd’hui est une journée très importante, car nous signons un protocole d’accord avec Baykar. Nous avons identifié des piliers essentiels avec nos collègues de Baykar”, a de son côté affirmé Cingolani.

Soulignant qu’ils traversent une période complexe, Cingolani a précisé que cet accord est le fruit d’un travail intensif mené ces cinq derniers mois.



“C’est un excellent résultat”, a-t-il affirmé, précisant que l’accord est conclu pour cinq ans mais envisage une coopération plus approfondie.

Cingolani a dit avoir été très impressionné par sa visite des installations de Baykar à Istanbul, ajoutant que la compagnie dispose d’une gamme très large de produits dans le domaine des drones (UAV).

De plus, la production sera réalisée en Turquie et en Italie dans le cadre du partenariat entre les deux entreprises.

Baykar et Leonardo estiment que le marché des drones en Europe atteindra 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Fabricant des célèbres drones de combat Bayraktar TB2 et Akinci, Baykar Technologies continue d’élargir son réseau de coopération en Italie.

Baykar a acquis le géant italien de l’aérospatiale Piaggio en décembre, et le ministère italien du Made in Italy avait laissé entendre une possible coopération entre Leonardo et Baykar.