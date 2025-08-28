Israël, qui mène régulièrement des frappes en Syrie, n'a pas confirmé l’offensive mais son ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé, ce jeudi même, que les forces israéliennes opéraient "jour et nuit" partout où cela est nécessaire pour la sécurité du pays.
"Nos forces opèrent sur tous les théâtres de guerre, jour et nuit, pour la sécurité d’Israël", a-t-il écrit, ce jeudi, sans plus de détails sur son compte X.
Il s'agit de la première opération du genre près de la capitale depuis l'arrivée au pouvoir en décembre d'une coalition qui a renversé en décembre 2024 le régime de Bachar al-Assad.
L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de Damas, tuant six soldats syriens, selon le ministère syrien des Affaires étrangères syrien.
Mercredi, le site a été bombardé à nouveau, selon la télévision d'Etat, puis l'armée israélienne a "mené une opération aéroportée dont les détails ne sont pas encore connus", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant une source gouvernementale.
Depuis décembre, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie et des incursions terrestres dans le sud du pays.
Cette opération constitue le premier raid israélien de ce type depuis la chute de Bachar al-Assad.
Un responsable du ministère de la Défense avait indiqué mardi que le site visé par Israël abritait des bâtiments de l'armée syrienne.
Des soldats syriens avaient trouvé le même mardi des "dispositifs de surveillance et d'écoute" dans la zone avant les frappes israéliennes, selon Sana.
"Les frappes aériennes et les drones ont continué à empêcher l'accès à la zone jusqu'à mercredi soir", avant l'opération aéroportée, a indiqué la même source.
Israël et la Syrie sont techniquement en état de guerre depuis des décennies, mais ont entamé un dialogue sous l'égide des Etats-Unis depuis la prise de pouvoir par Ahmad al-Charaa, dans le but affiché de parvenir à des arrangements de sécurité.