MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Syrie: nouvelles frappes israéliennes près de Damas
Un média d'Etat syrien a affirmé ce jeudi que l'armée israélienne avait mené mercredi soir une “opération aéroportée” dans un secteur au sud de Damas qu'elle avait auparavant bombardé.
Syrie: nouvelles frappes israéliennes près de Damas
L'aviation israélienne avait frappé mardi un site près de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de Damas. / AP
28 août 2025

Israël, qui mène régulièrement des frappes en Syrie, n'a pas confirmé l’offensive mais son ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé, ce jeudi même, que les forces israéliennes opéraient "jour et nuit" partout où cela est nécessaire pour la sécurité du pays.

"Nos forces opèrent sur tous les théâtres de guerre, jour et nuit, pour la sécurité d’Israël", a-t-il écrit, ce jeudi, sans plus de détails sur son compte X.

Il s'agit de la première opération du genre près de la capitale depuis l'arrivée au pouvoir en décembre d'une coalition qui a renversé en décembre 2024 le régime de Bachar al-Assad.

L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de Damas, tuant six soldats syriens, selon le ministère syrien des Affaires étrangères syrien. 

En RelationTRT Global - La Turquie condamne l'escalade des frappes militaires israéliennes en Syrie

Mercredi, le site a été bombardé à nouveau, selon la télévision d'Etat, puis l'armée israélienne a "mené une opération aéroportée dont les détails ne sont pas encore connus", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant une source gouvernementale.

Recommandé

Depuis décembre, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie et des incursions terrestres dans le sud du pays.

Cette opération constitue le premier raid israélien de ce type depuis la chute de Bachar al-Assad.

Un responsable du ministère de la Défense avait indiqué mardi que le site visé par Israël abritait des bâtiments de l'armée syrienne.

Des soldats syriens avaient trouvé le même mardi des "dispositifs de surveillance et d'écoute" dans la zone avant les frappes israéliennes, selon Sana.

"Les frappes aériennes et les drones ont continué à empêcher l'accès à la zone jusqu'à mercredi soir", avant l'opération aéroportée, a indiqué la même source.

Israël et la Syrie sont techniquement en état de guerre depuis des décennies, mais ont entamé un dialogue sous l'égide des Etats-Unis depuis la prise de pouvoir par Ahmad al-Charaa, dans le but affiché de parvenir à des arrangements de sécurité.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us