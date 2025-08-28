Israël, qui mène régulièrement des frappes en Syrie, n'a pas confirmé l’offensive mais son ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé, ce jeudi même, que les forces israéliennes opéraient "jour et nuit" partout où cela est nécessaire pour la sécurité du pays.

"Nos forces opèrent sur tous les théâtres de guerre, jour et nuit, pour la sécurité d’Israël", a-t-il écrit, ce jeudi, sans plus de détails sur son compte X.

Il s'agit de la première opération du genre près de la capitale depuis l'arrivée au pouvoir en décembre d'une coalition qui a renversé en décembre 2024 le régime de Bachar al-Assad.

L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de Damas, tuant six soldats syriens, selon le ministère syrien des Affaires étrangères syrien.

En Relation TRT Global - La Turquie condamne l'escalade des frappes militaires israéliennes en Syrie

Mercredi, le site a été bombardé à nouveau, selon la télévision d'Etat, puis l'armée israélienne a "mené une opération aéroportée dont les détails ne sont pas encore connus", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant une source gouvernementale.