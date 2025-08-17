L’armée israélienne a confirmé avoir mené des frappes contre des infrastructures énergétiques utilisées par les Houthis dans la région de Sanaa, au Yémen.

L’opération, revendiquée par la marine israélienne, a visé une centrale électrique de grande importance stratégique, marquant une étape nouvelle dans l’extension du conflit.

Une frappe à portée régionale

Selon un communiqué de l’armée israélienne, l’attaque a ciblé la centrale de Haziz, à proximité de la capitale yéménite. Les autorités israéliennes affirment que ce site, officiellement civil, “était détourné à des fins militaires par les Houthis pour leurs opérations de lancement de drones et de missiles dirigés contre Israël”.

La marine israélienne a mené l’opération à l’aide de navires lance-missiles opérant à près de 2 000 kilomètres des côtes israéliennes. Il s’agit seulement de la deuxième fois que l’armée israélienne recourt à sa flotte pour frapper en territoire yéménite, après une première démonstration de force en juillet.

Coupures d’électricité

Des explosions ont secoué plusieurs quartiers de Sanaa, entraînant des coupures d’électricité dans la capitale. Le ministère de l’Énergie contrôlé par les Houthis, relayé par la chaîne Al Masirah, a confirmé des dégâts significatifs sur le réseau électrique et dénoncé “une attaque contre les infrastructures vitales de la population civile”.

Des habitants ont rapporté des pannes prolongées et des difficultés d’approvisionnement, accentuant la précarité dans une ville déjà fragilisée par des années de guerre civile et de blocus.

Pour Israël, cette frappe constitue une réponse directe aux attaques de drones et de missiles menées par les Houthis contre lui au cours des dernières semaines.