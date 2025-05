Une source du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que la Turquie et les États-Unis avaient exprimé leur volonté de lever les obstacles à la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense, à l'issue des discussions entre les principaux diplomates des deux alliés de l’OTAN.



Les deux parties "ont clairement exprimé leur volonté politique de lever les obstacles à la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense" lors de la réunion de mardi entre Hakan Fidan et Marco Rubio à Washington, a indiqué la source.

TRT Global - Fidan et Rubio soulignent l'importance du dialogue avec le gouvernement syrien Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ont insisté sur l'importance de la lutte contre le terrorisme en Syrie. Les discussions ont également porté sur un cessez-le-feu à Gaza. 🔗



Les hauts diplomates ont également fait le point sur les questions abordées entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump, lors d'un appel téléphonique le 16 mars.



Les deux responsables ont aussi discuté des futures visites de haut niveau entre les deux pays.



"Des discussions techniques auront lieu pour résoudre les problèmes existants", a ajouté la source.

La question des F-35



Mardi, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a entamé une visite de deux jours à Washington, marquant ainsi son premier déplacement sous l'administration du président Donald Trump.



Il devait plaider en faveur de la levée des sanctions contre la Turquie ainsi que de la réintégration du pays dans le programme des avions de chasse F-35.



Sous son premier mandat, Trump avait initialement ignoré les recommandations de ses conseillers qui suggéraient de sanctionner la Turquie en vertu de la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique par des sanctions (CAATSA), après l'acquisition par Ankara des systèmes de défense antiaérienne russes S-400 en 2019. Il avait finalement pris cette mesure en 2020.



Cette acquisition avait également conduit à l'exclusion de la Turquie du programme F-35, auquel elle participait en tant que fabricant et acheteur. Ankara considère son exclusion comme injuste et illégale, exigeant soit sa réintégration dans le programme, soit un remboursement pour son investissement.

Vers un rapprochement

Ces dernières années, les relations entre les États-Unis et la Turquie se sont éloignées d'un partenariat stratégique, les divergences entre ces deux alliés de longue date s’étant accrues.



L'administration de l'ancien président Joe Biden avait maintenu Ankara à distance en raison des liens étroits perçus entre la Turquie et la Russie.



Sous Biden, les discussions entre les alliés pour résoudre l'impasse du S-400 se poursuivaient, mais aucun progrès significatif n’avait été réalisé.



La visite de Fidan intervient alors qu'Ankara cherche à réchauffer ses relations avec Washington sous la deuxième administration Trump.



Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, Trump a bouleversé la politique de Biden, consistant à isoler Moscou et à soutenir sans faille Kiev. Il préfère se concentrer sur la fin de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le responsable turc a déclaré que les discussions entre Washington et Ankara avaient "pris une nouvelle dimension" après le changement d’approche de Trump envers Moscou.



Ce revirement de Trump a également inquiété les dirigeants européens, qui craignent un désengagement de Washington en l’Europe, renforçant ainsi le rôle potentiel d'Ankara en tant que partenaire clé dans la refonte de la sécurité européenne.