Israël a annoncé ce qu'il a qualifié de “pauses tactiques” dans ses combats prétendument à des “fins humanitaires” de 10 h à 20 h (7 h - 17 h GMT) à al-Mawasi, Deir Al-Balah et dans la ville de Gaza, à compter de ce dimanche.

Cette décision est valable “tous les jours jusqu'à nouvel ordre”, a-t-il été indiqué sur X.

La mesure a pris effet ce dimanche vers 7h GMT.

Pour l'armée israélienne, “cette décision a été prise en coordination avec l'ONU et les organisations internationales à la suite de discussions sur le sujet”.

Première conséquence de cette décision : des camions d'aide humanitaire ont commencé à se diriger vers Gaza depuis l'Égypte, a rapporté la chaîne de télévision égyptienne Al Qahera, suite à une pression internationale croissante et aux avertissements des agences humanitaires concernant la propagation de la famine dans l'enclave.

L'armée israélienne avait annoncé quelques heures plus tôt que des “couloirs humanitaires" seraient mis en place pour la circulation en toute sécurité des convois des Nations Unies acheminant l'aide aux Palestiniens et que des “pauses humanitaires” seraient mises en place dans les zones densément peuplées.

Outre l’ouverture des “couloirs humanitaires, Israël qui subit une intense pression internationale a dit avoir parachuté de l’aide humanitaire sur Gaza, dans la nuit de samedi à dimanche. “Le parachutage, mené en coordination avec des organisations internationales et dirigé par le Cogat [un organisme du ministère de la Défense], comprenait sept lots d’aide contenant de la farine, du sucre et des conserves”.

Quinze morts ce dimanche



Sur le terrain,les forces israéliennes ont tué au moins 15 Palestiniens lors d’attaques contre Gaza depuis les premières heures de ce dimanche, un jour après avoir tué au moins 71 personnes, dont 42 demandeurs d’aide. De plus, cinq autres Palestiniens dont un enfant sont morts de faim en 24 heures, portant le nombre de victimes dues à la famine provoquée par Israël à 127 depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël poursuit son offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, ayant tué plus de 59 733 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants. Les décès dus à la famine se sont multipliés ces derniers jours en raison d’un blocus prolongé et d’une mauvaise distribution de l’aide par le mécanisme controversé GHF.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) en raison de sa guerre contre l’enclave.

