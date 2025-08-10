MOYEN-ORIENT
Huit pays européens condamnent fermement le projet israélien d'occuper Gaza
“Nous rejetons fermement toute modification démographique ou territoriale dans le territoire palestinien occupé”, déclare un communiqué conjoint.
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE lors d'une reunion à Bruxelles pour des discussions sur l'Ukraine et Gaza. / Reuters
10 août 2025

Huit pays européens ont condamné “fermement” ce dimanche même, le projet du gouvernement israélien d'occuper totalement la ville de Gaza et ont rejeté “fermement” toute modification démographique ou territoriale.

Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères d'Islande, d'Irlande, du Luxembourg, de Malte, de Norvège, du Portugal, de Slovénie et d'Espagne ont déclaré “condamner fermement la récente annonce du gouvernement israélien concernant l'intensification de l'occupation et de l'offensive militaire, y compris dans la ville de Gaza”.

“Cette décision ne fera qu'aggraver la crise humanitaire et mettre davantage en danger la vie des otages restants”, peut-on lire dans le communiqué.

Rejet ferme du changement démographique

Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé vendredi matin le projet d'occupation du Premier ministre Benjamin Netanyahu, largement contesté.

Les ministres des Affaires étrangères ont souligné que le projet d'occupation entraînerait un nombre inacceptable de morts et le déplacement forcé de près d'un million de civils palestiniens, ajoutant qu’il constitue une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire.

Les ministres des Affaires étrangères ont averti que l'intensification de l'offensive militaire et l'occupation de la ville de Gaza constituent un “sérieux obstacle” à la mise en œuvre de la solution à deux États.

“La bande de Gaza doit faire partie intégrante de l'État de Palestine, au même titre que la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est”, ont-il insisté, précisant que la reconnaissance de la Palestine et d'Israël constitue la “meilleure garantie de sécurité pour les deux parties et assurera la stabilité de toute la région”.

“Nous continuons d'appeler à un accord de cessez-le-feu immédiat et à la cessation définitive des hostilités, à la libération immédiate de tous les otages par le Hamas et à l'acheminement rapide, sans entrave et à grande échelle de l'aide humanitaire”, ajoute le communiqué.

L'armée israélienne a repris ses attaques contre Gaza le 18 mars et a depuis tué 9 862 personnes et en a blessé 40 809, rompant ainsi un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entré en vigueur en janvier.

Israël est confronté à une indignation croissante suite à sa guerre meurtrière contre Gaza, où plus de 61 400 personnes ont été tuées depuis octobre 2023. Cette campagne militaire a dévasté l'enclave et l'a conduite au bord de la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

Lire aussi: La communauté internationale exige l’arrêt du plan israélien de contrôle de Gaza


SOURCE:TRT français et agences
