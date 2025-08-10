Huit pays européens ont condamné “fermement” ce dimanche même, le projet du gouvernement israélien d'occuper totalement la ville de Gaza et ont rejeté “fermement” toute modification démographique ou territoriale.

Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères d'Islande, d'Irlande, du Luxembourg, de Malte, de Norvège, du Portugal, de Slovénie et d'Espagne ont déclaré “condamner fermement la récente annonce du gouvernement israélien concernant l'intensification de l'occupation et de l'offensive militaire, y compris dans la ville de Gaza”.

“Cette décision ne fera qu'aggraver la crise humanitaire et mettre davantage en danger la vie des otages restants”, peut-on lire dans le communiqué.

Rejet ferme du changement démographique

Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé vendredi matin le projet d'occupation du Premier ministre Benjamin Netanyahu, largement contesté.

Les ministres des Affaires étrangères ont souligné que le projet d'occupation entraînerait un nombre inacceptable de morts et le déplacement forcé de près d'un million de civils palestiniens, ajoutant qu’il constitue une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire.

Les ministres des Affaires étrangères ont averti que l'intensification de l'offensive militaire et l'occupation de la ville de Gaza constituent un “sérieux obstacle” à la mise en œuvre de la solution à deux États.

“La bande de Gaza doit faire partie intégrante de l'État de Palestine, au même titre que la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est”, ont-il insisté, précisant que la reconnaissance de la Palestine et d'Israël constitue la “meilleure garantie de sécurité pour les deux parties et assurera la stabilité de toute la région”.