‘’Ce qu’ont fait les Etats-Unis vident de leur sens les pourparlers’’, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei.

Il a ajouté qu’Israël avait franchi toutes les lignes rouges en commettant un ‘’acte criminel’’ avec ses frappes. ‘’La décision que nous allons prendre pour dimanche reste encore incertaine’’, a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse officielle IRNA.

L’Iran a lancé, vendredi soir et samedi matin, plusieurs salves de missiles contre Israël, en riposte aux frappes israéliennes qui ont visé plus de 200 sites militaires et nucléaires sur son sol.

À couteaux tirés depuis quatre décennies, l’Iran et les Etats-Unis, ont tenu, depuis avril, cinq cycles de pourparlers sur le nucléaire sous médiation du sultanat d’Oman.

Les deux pays tentent de s’entendre sur un texte susceptible d'empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique en échange d’une levée des sanctions.

Les discussions butent notamment sur la question de l’enrichissement d’uranium.

Les Etats-Unis exigent que l’Iran y renonce totalement, tandis que Téhéran considère cette demande comme non négociable, soulignant qu’elle est contraire au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) dont il est signataire.