L’armée israélienne poursuit son offensive contre Gaza-Ville et le nord de l’enclave, multipliant les frappes aériennes meurtrières.
En deux jours, près d’une centaine de Palestiniens ont été tués, dont un grand nombre d’enfants, selon les autorités sanitaires locales.
Jeudi, au moins 75 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens, dont 44 à Gaza-Ville.
Cette nuit, au moins 18 autres personnes, parmi lesquelles sept enfants, ont été tuées dans une série d’attaques sur des habitations et des camps de Palestiniens déplacés.
Depuis l’aube, les frappes se sont poursuivies tuant au moins 19 Palestiniens, dont 7 enfants, ont indiqué des sources médicales locales.
D’autres frappes ont ciblé des quartiers résidentiels, des camps de déplacés et des zones universitaires.
Parmi les incidents recensés, 4 personnes tuées dans une frappe d’hélicoptère contre une tente de déplacés sur le campus de l’université islamique, 2 autres tuées dans un appartement de la rue al-Thalathini et 1 enfant tué dans une frappe contre une tente à l’ouest de Gaza-Ville.
L’armée israélienne affirme contrôler désormais 40 % de Gaza-Ville. Le général de brigade Effie Defrin a averti que l’opération allait “continuer à s’étendre et s’intensifier dans les jours à venir”.
Amjad Shawa, directeur du réseau des ONG palestiniennes à Gaza estime que l’enclave vit “la phase la plus dangereuse depuis le début de l’agression contre le peuple palestinien”.
Il a exprimé sa crainte de voir la communauté internationale “s’habituer aux scènes d’enfants tués et affamés”, réduits à de simples chiffres dans les bulletins d’information.
"L'impensable a déjà commencé", a de son côté déclaré depuis al-Mawassi (sud) une porte-parole du Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef), Tess Ingram, après un déplacement à Gaza-ville.
"Sans un accès immédiat et accru à la nourriture (...) davantage d'enfants mourront de faim" a-t-elle alerté.
En Europe, la vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera, a franchi un cap en qualifiant publiquement la guerre menée par Israël à Gaza de “génocide”, lors de l’ouverture de l’année universitaire à Sciences Po Paris.
“Le génocide à Gaza expose l’échec de l’Europe à agir et à parler d’une seule voix”, a-t-elle estimé, alors que 14 membres du Conseil de sécurité de l’ONU réclament un cessez-le-feu immédiat.
Au Royaume-Uni, l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a lancé un tribunal citoyen de deux jours sur le rôle de Londres dans la guerre israélienne à Gaza, tandis que le député travailliste Richard Burgon a annoncé son intention de déposer un projet de loi au Parlement visant à imposer des sanctions contre Israël.
Les témoignages livrés décrivent une souffrance “accablante” de la population palestinienne.
Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 64 231 Palestiniens tués et 161 583 blessés depuis octobre 2023. Selon les chiffres, environ 30 % des victimes sont des enfants — soit en moyenne 28 tués chaque jour depuis le début de l’offensive israélienne.