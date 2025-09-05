L’armée israélienne poursuit son offensive contre Gaza-Ville et le nord de l’enclave, multipliant les frappes aériennes meurtrières.

En deux jours, près d’une centaine de Palestiniens ont été tués, dont un grand nombre d’enfants, selon les autorités sanitaires locales.

Jeudi, au moins 75 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens, dont 44 à Gaza-Ville.

Cette nuit, au moins 18 autres personnes, parmi lesquelles sept enfants, ont été tuées dans une série d’attaques sur des habitations et des camps de Palestiniens déplacés.

Depuis l’aube, les frappes se sont poursuivies tuant au moins 19 Palestiniens, dont 7 enfants, ont indiqué des sources médicales locales.

D’autres frappes ont ciblé des quartiers résidentiels, des camps de déplacés et des zones universitaires.



Parmi les incidents recensés, 4 personnes tuées dans une frappe d’hélicoptère contre une tente de déplacés sur le campus de l’université islamique, 2 autres tuées dans un appartement de la rue al-Thalathini et 1 enfant tué dans une frappe contre une tente à l’ouest de Gaza-Ville.