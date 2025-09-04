Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza, de nombreux témoignages recueillis par des ONG et des médias internationaux décrivent des arrestations massives de civils palestiniens par l’armée israélienne.

Selon une nouvelle enquête de +972 Magazine, plusieurs de ces détenus, parmi lesquels figurent des médecins, des femmes et des personnes âgées, ont été victimes de mauvais traitements, de tortures parfois jusqu’à en mourir, dans les centres de détention israéliens.

Tortures et meurtres en détention

Parmi les cas documentés par Physicians for Human Rights Israel (PHRI) figure celui d’un médecin battu au point d’avoir les côtes brisées. Un chirurgien de l’hôpital Al-Shifa a rapporté que des détenus avaient été électrocutés, certains en mourant.

Un autre médecin a témoigné qu’on l’avait menacé de lui couper les doigts parce qu’il était dentiste.

Les médecins arrêtés sont souvent classés comme “combattants illégaux”, une qualification qui permet leur internement prolongé sans procès.



Le docteur Adnan Al-Bursh, chef du service d’orthopédie à l’hôpital Al-Shifa, est mort en détention en 2024, sa famille affirmant qu’il avait été torturé. Le docteur Iyad Al-Rantisi, directeur d’un hôpital pour femmes à Gaza, est également décédé lors d’un interrogatoire.

Un médecin militaire israélien ayant servi au centre de détention d’Anatot a indiqué que de nombreux confrères palestiniens y étaient incarcérés. Il se souvient d’un pédiatre, enchaîné et les yeux bandés, qui l’avait supplié en anglais : “Nous sommes vos collègues, pouvez-vous nous aider ?”.

Ces arrestations se sont inscrites dans un contexte de surpopulation carcérale. En juin 2024, le chef du Shin Bet de l’époque, Ronen Bar, avait averti le Premier ministre Benjamin Netanyahu que le nombre de détenus dépassait 21 000, alors que les prisons ne pouvaient en accueillir que 14 500.

Il soulignait que les conditions de détention “frôlaient l’abus” et exposaient Israël à des poursuites judiciaires à l’étranger.

Cette politique s’accompagne de déclarations publiques scandaleuses du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a affirmé vouloir “aggraver les conditions” de vie des prisonniers palestiniens, avec une alimentation réduite au strict minimum.

Des soldats israéliens ont par ailleurs expliqué que certains détenus étaient maintenus en prison pour servir de levier lors des négociations sur les otages.