Le président français, Emmanuel Macron, a reçu ce matin à l’Elysée son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour un petit-déjeuner de travail.

Dans un message publié sur Instagram, le chef d’État sénégalais a remercié son hôte “pour l’accueil chaleureux” et a souligné l’importance de cet échange bilatéral.

Il a indiqué que cette rencontre a été l’occasion d’examiner le portefeuille des programmes de coopération entre le Sénégal et la France.

“Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité”, a-t-il précisé.