FRANCE
1 min de lecture
Macron reçoit Faye à l’Elysée
Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye ont discuté des relations bilatérales.
Macron reçoit Faye à l’Elysée
Le président français Emmanuel Macron avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors d'une réunion à Paris, en France. / Getty Images
27 août 2025

Le président français, Emmanuel Macron, a reçu ce matin à l’Elysée son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour un petit-déjeuner de travail. 

Dans un message publié sur Instagram, le chef d’État sénégalais a remercié son hôte  “pour l’accueil chaleureux” et a souligné l’importance de cet échange bilatéral.

Il a indiqué que cette rencontre a été l’occasion d’examiner le portefeuille des programmes de coopération entre le Sénégal et la France. 

“Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité”, a-t-il précisé.

Recommandé

Bassirou Diomaye Faye a également souligné que cette revue de coopération constituera l’un des points centraux du prochain séminaire intergouvernemental entre les deux pays.

Il a conclu en affirmant que ces échanges traduisent la volonté de Paris et Dakar de continuer à bâtir une relation solide et durable, dans un contexte de coopération renforcée en matière de développement et de sécurité régionale.

La France a fermé ses dernières bases militaires au Sénégal il y a deux mois. 

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us