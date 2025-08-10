Entre le 27 mai et le 31 juillet 2025, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, a organisé des distributions de nourriture destinées à une population confrontée à une famine aiguë. Mais selon les documents, vidéos, témoignages et données médicales analysés par le Guardian, ces opérations se sont souvent transformées en scènes de chaos meurtrier.

Des tirs nourris sur des civils affamés

Parmi les morts recensés, 859 ont péri à proximité immédiate des sites de distribution du GHF. Les analyses balistiques et les témoignages de survivants évoquent des tirs de mitrailleuses dirigés vers la foule, parfois à bout portant, alors que les bénéficiaires faisaient la queue pour recevoir de la farine ou du riz.

Le personnel médical rapporte une récurrence frappante de blessures par balle à l’abdomen, au cou et à l’aine — des zones vitales qui laissent penser à des tirs ciblés plutôt qu’à des coups de semonce ou des dispersions accidentelles.

Des justifications officielles contestées

Les autorités israéliennes ont justifié ces tirs en affirmant avoir répondu à des menaces sécuritaires ou procédé à des tirs d’avertissement. Mais les vidéos vérifiées par les enquêteurs montrent que dans plusieurs cas, la foule était désarmée et clairement identifiable comme composée de civils.

Un médecin gazaoui interrogé par le Guardian a témoigné : “C’est comme si on attirait les gens avec la promesse de nourriture, puis qu’on leur tire dessus”.