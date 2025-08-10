Entre le 27 mai et le 31 juillet 2025, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, a organisé des distributions de nourriture destinées à une population confrontée à une famine aiguë. Mais selon les documents, vidéos, témoignages et données médicales analysés par le Guardian, ces opérations se sont souvent transformées en scènes de chaos meurtrier.
Des tirs nourris sur des civils affamés
Parmi les morts recensés, 859 ont péri à proximité immédiate des sites de distribution du GHF. Les analyses balistiques et les témoignages de survivants évoquent des tirs de mitrailleuses dirigés vers la foule, parfois à bout portant, alors que les bénéficiaires faisaient la queue pour recevoir de la farine ou du riz.
Le personnel médical rapporte une récurrence frappante de blessures par balle à l’abdomen, au cou et à l’aine — des zones vitales qui laissent penser à des tirs ciblés plutôt qu’à des coups de semonce ou des dispersions accidentelles.
Des justifications officielles contestées
Les autorités israéliennes ont justifié ces tirs en affirmant avoir répondu à des menaces sécuritaires ou procédé à des tirs d’avertissement. Mais les vidéos vérifiées par les enquêteurs montrent que dans plusieurs cas, la foule était désarmée et clairement identifiable comme composée de civils.
Un médecin gazaoui interrogé par le Guardian a témoigné : “C’est comme si on attirait les gens avec la promesse de nourriture, puis qu’on leur tire dessus”.
Human Rights Watch a qualifié ces événements de “crimes de guerre”, accusant Israël de transformer la distribution d’aide en un “piège mortel” et de violer gravement le droit international humanitaire. L’ONG souligne que la militarisation de ces opérations compromet le droit fondamental à l’alimentation et met en danger les humanitaires.
Washington et le GHF pointées du doigt
Malgré les révélations, la Gaza Humanitarian Foundation et les autorités américaines maintiennent leur soutien au dispositif actuel, affirmant qu’il permet d’acheminer de l’aide dans des zones difficiles d’accès. Des défenseurs des droits humains dénoncent, au contraire, un système qui expose volontairement les civils à des risques mortels.
Ces incidents se déroulent alors que la population de Gaza fait face à l’une des pires crises alimentaires de son histoire, aggravée par les restrictions imposées depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Les Nations unies alertent sur un risque de famine généralisée si les livraisons ne sont pas sécurisées et massivement renforcées.
