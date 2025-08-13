Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ին հայտնել են, որ պատրաստ են վերականգնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, եթե Թեհրանը չվերսկսի միջազգային հանրության հետ իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունները, երեքշաբթի օրը հաղորդել է Financial Times-ը։
E3 խմբի արտաքին գործերի նախարարները նամակ են ուղարկել ՄԱԿ՝ նախազգուշացնելով «արագ վերականգնվող» պատժամիջոցների հնարավորության մասին, եթե Թեհրանը քայլեր չձեռնարկի, ըստ զեկույցի։
«Մենք հստակ նշել ենք, որ եթե Իրանը չցանկանա հասնել դիվանագիտական լուծման մինչև 2025 թվականի օգոստոսի վերջը կամ չօգտվի երկարաձգման հնարավորությունից, E3-ն պատրաստ է գործարկել արագ վերականգնման մեխանիզմը», - գրել են նախարարները նամակում, որը տեսել է FT թերթը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով պնդում է, որ Թեհրանը չի կարող ունենալ միջուկային զենք, 2018 թվականին, իր առաջին ժամկետի ընթացքում, միակողմանիորեն դուրս եկավ 2015 թվականի Իրանի միջուկային համաձայնագրից, թեև դրա պաշտպանները պնդում էին, որ այն գործում էր։
Իրանը, սակայն, պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի։