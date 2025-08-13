ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Միացյալ Թագավորությունը, Ֆրանսիան և Գերմանիան զգուշացրել են Իրանին, որ եթե միջուկային բանակցությունները չվերսկսվեն, կարող են պատժամիջոցներ կիրառել
Նամակը հրապարակվել է այն բանից հետո, երբ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի երեք եվրոպական կողմերը անցյալ ամիս Ստամբուլում բանակցություններ են վարել Իրանի հետ՝ նպատակ ունենալով վերսկսել ԱՄՆ-Իրան միջուկային բանակցությունները։
Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Մերցը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերը հանդիպում են Հաագայում / Reuters
August 13, 2025

Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ին հայտնել են, որ պատրաստ են վերականգնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, եթե Թեհրանը չվերսկսի միջազգային հանրության հետ իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունները, երեքշաբթի օրը հաղորդել է Financial Times-ը։

E3 խմբի արտաքին գործերի նախարարները նամակ են ուղարկել ՄԱԿ՝ նախազգուշացնելով «արագ վերականգնվող» պատժամիջոցների հնարավորության մասին, եթե Թեհրանը քայլեր չձեռնարկի, ըստ զեկույցի։

«Մենք հստակ նշել ենք, որ եթե Իրանը չցանկանա հասնել դիվանագիտական լուծման մինչև 2025 թվականի օգոստոսի վերջը կամ չօգտվի երկարաձգման հնարավորությունից, E3-ն պատրաստ է գործարկել արագ վերականգնման մեխանիզմը», - գրել են նախարարները նամակում, որը տեսել է FT թերթը։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով պնդում է, որ Թեհրանը չի կարող ունենալ միջուկային զենք, 2018 թվականին, իր առաջին ժամկետի ընթացքում, միակողմանիորեն դուրս եկավ 2015 թվականի Իրանի միջուկային համաձայնագրից, թեև դրա պաշտպանները պնդում էին, որ այն գործում էր։

Իրանը, սակայն, պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
