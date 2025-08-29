ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավոր խորհրդականը խստացրել է Հնդկաստանի էներգետիկ քաղաքականության քննադատությունը՝ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ անվանելով «Մոդիի պատերազմ» և Նյու Դելիի նավթի ներմուծումը կապելով հնդկական ապրանքների վրա նոր, կտրուկ մաքսատուրքերի սահմանման հետ։
Սպիտակ տան առևտրի խորհրդական Փիթեր Նավարոն այս հայտարարությունն արել է չորեքշաբթի օրը Bloomberg TV-ին տված հարցազրույցում, այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը սկսեց Հնդկաստանից արտահանման վրա 50 տոկոս մաքսատուրքեր սահմանել։
«Ամերիկայում բոլորը պարտվում են Հնդկաստանի արածների պատճառով», - ասաց Նավարոն։
«Սպառողներն ու բիզնեսները կորցնում են, աշխատողները կորցնում են, քանի որ Հնդկաստանի բարձր մաքսատուրքերը մեզ աշխատատեղեր, գործարաններ և եկամուտ են արժենում։ Եվ հարկատուները կորցնում են, քանի որ մենք ստիպված ենք ֆինանսավորել Մոդիի պատերազմը», - ասաց։
Երբ Նավարոն հարցրեց, թե արդյոք նա նկատի ուներ «Պուտինի պատերազմը», նա պնդեց իր հայտարարությունների վրա։
«Ես ուզում եմ ասել Մոդիի պատերազմը, քանի որ խաղաղության ճանապարհը մասամբ անցնում է Նյու Դելիով», - ասաց նա։
Մաքսային սակագներ և վճարներ
Մաքսատուրքերի բարձրացումը ներառում է 25 տոկոս տուգանք, որը ուղղակիորեն կապված է Հնդկաստանի կողմից ռուսական նավթի և զենքի գնումների հետ։
Նավարոն պնդում էր, որ Հնդկաստանը օգնում է «վառել ռուսական ռազմական մեքենան»՝ զեղչով գնելով հում նավթ և շահույթով վերավաճառելով վերամշակված արտադրանքը։
«Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Հնդկաստանը կարող է վաղը 25 տոկոս զեղչ ստանալ, եթե դադարեցնի ռուսական նավթ գնելը», - ասաց։
Ձեռնարկված միջոցառումները ցնցեցին Հնդկաստանի արտահանման վրա հիմնված տնտեսությունը։
ԱՄՆ-ն Նյու Դելիի խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկն է, որի արտահանումը տատանվում է հագուստից մինչև ծովախեցգետին և ադամանդներ։
Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ ավելի բարձր սակագները կարող են ազդել միլիոնավոր մարդկանց կենսապահովման վրա։
Թրամփը, որը նախկինում Հնդկաստանը որակել էր որպես «սակագների մահարաջա», հուլիսի 31-ին զգուշացրեց, որ պատժամիջոցները կարող են էլ ավելի խստացվել։
«Ինձ համար միևնույն է, թե Հնդկաստանն ինչ է անում Ռուսաստանի հետ։ Նրանք կարող են միասին խորտակել իրենց մեռած տնտեսությունը», - ասաց նա լրագրողներին։
Թրամփը ենթադրել է, որ ռուսական էներգիա գնող երկրների համար մաքսատուրքերը կարող են բարձրանալ մինչև 100 տոկոս, եթե Մոսկվան չձեռնարկի խաղաղության ճանապարհ։
Նյու Դելին մերժեց Վաշինգտոնի դիրքորոշումը՝ սակագները անվանելով «խորապես անհաջող» և պնդելով, որ իր գնումները պայմանավորված են շուկայական գործոններով և իր 1.4 միլիարդ բնակչության էներգետիկ անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։
Ռուսաստանը, որը 2022 թվականի փետրվարին պատերազմի սկսվելուց առաջ մատակարարում էր Հնդկաստանի նավթի երկու տոկոսից պակաս, այժմ կազմում է ներմուծման գրեթե 40 տոկոսը, ըստ Kpler էներգետիկ խորհրդատվական ընկերության տվյալների։
Օգոստոսին օրական մատակարարումները հասան երկու միլիոն բարելի, ինչը Ռուսաստանը դարձրեց Հնդկաստանի խոշորագույն նավթ մատակարարը։
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Ս. Ջայշանկարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն նախկինում խրախուսել է Հնդկաստանին գնել ռուսական նավթ՝ համաշխարհային գնային ցնցումները կանխելու համար։
«Մենք ռուսական նավթի ամենամեծ գնորդը չենք, դա Չինաստանն է։ Մենք հեղուկացված բնական գազի ամենամեծ գնորդը չենք, դա Եվրամիությունն է», - ասաց։
«Միևնույն ժամանակ, մենք նավթ ենք գնում նաև Միացյալ Նահանգներից, և քանակը մեծացել է», - ասաց։
Վարչապետ Նարենդրա Մոդին նույնպես դիմադրության ազդանշան տվեց՝ դիմելով տեղացիներին՝ ասելով. «Մենք կդիմանանք ճնշմանը, բայց չենք զիջի գյուղացիների, անասնապահների և փոքրածավալ արդյունաբերության շահերի հարցում»։
տնտեսական ճնշումները
Հուլիսյան գնահատման զեկույցում Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը ընդունել է, որ սակագները պոտենցիալ ռիսկեր են ներկայացնում, մասնավորապես՝ մատակարարման շղթայի խափանումների և գնաճային ճնշումների միջոցով։
Չնայած նշվեց, որ այս միջոցառումների արտահանման վրա ուղղակի ազդեցությունը, կարծես, սահմանափակ է, նախազգուշացվեց, որ կարող են լինել «երկրորդային և երրորդային ազդեցություններ» ամբողջ տնտեսության վրա։
Կառավարությունը պատասխանեց՝ ստանձնելով պարտավորություններ՝ թեթևացնելու հիմնական ոլորտների հարկային բեռը։
Մինչ Մոդին հայտարարեց առաջիկա կրճատումների մասին՝ ֆերմերներին և փոքր արդյունաբերություններին պաշտպանելու համար, իշխանությունները պատրաստվում են բարեփոխումների նոր սերնդի՝ ապրանքների և ծառայությունների հարկի (ԱԱՀ) համակարգը պարզեցնելու համար։
Վերջերս վարկանիշի բարձրացումը խթանեց օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու հույսերը՝ չնայած առևտրային վեճին։
Այնուամենայնիվ, մաքսատուրքերը բացահայտում են ԱՄՆ-Հնդկաստան հարաբերությունների փխրունությունը այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը Նյու Դելիին համարում է կենսական գործընկեր իր Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ռազմավարության մեջ։
Թեև քաղաքական հռետորաբանությունը սրվել է, վերլուծաբանները նշում են, որ երկու կողմերն էլ, ի վերջո, կարող են փոխզիջման հասնել՝ կանխելու համար հարաբերություններին երկարաժամկետ վնաս հասցնելը, որոնք համարվում են Չինաստանի վերելքը կանխելու բանալի։