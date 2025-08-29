Պակիստանի իշխանությունները այս շաբաթ Փանջաբ նահանգում իրենց տներից տարհանել են ավելի քան մեկ միլիոն մարդու, քանի որ գրեթե 40 տարվա ընթացքում ամենաուժեղ ջրհեղեղը ջրի տակ է վերցրել հարյուրավոր գյուղեր և կենսականորեն կարևոր հացահատիկային մշակաբույսեր։
Մուսսոնային տեղատարափ անձրևները և հարևան Հնդկաստանի կողմից ամբարտակներից ավելորդ ջրի արտանետումը ողողել են արևելյան նահանգ հոսող երեք գետերը։
Պանջաբի աղետների կառավարման մարմինը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ իշխանությունները ստիպված են եղել որոշ շրջաններում բացել գետերի ափերը՝ ջրհեղեղի ենթարկելով ավելի քան 1400 գյուղ։
Չենաբ գետի վարարումից հետո Քադիրաբադի բնակիչները քայլել են մինչև կրծքավանդակը հասնող ջրերի միջով։
Պաշտոնյաները նշել են, որ ջրհեղեղները սրվել են հնդկական ամբարտակներից Ռավի, Սուտլեջ և Չենաբ գետեր ջրի արտանետման պատճառով։
Վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը, որը դաշնային նախարարների և Փանջաբի գլխավոր նախարար Մարիամ Նավազի հետ այցելել է տուժած տարածքներ, ընդգծել է նոր ջրամբարների անհապաղ անհրաժեշտությունը՝ կրկնվող մարտահրավերները լուծելու համար։
«Ցավոք, Պակիստանը կլիմայի փոփոխությունից ամենաշատը տուժած 10 երկրներից մեկն է։ Դրա ազդեցությունը կաճի առաջիկա տարիներին, ուստի մեզ անհրաժեշտ են անհապաղ գործողություններ իրավիճակը վերահսկելու համար», - ասաց Վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալիս։
Պակիստանի բնակչության կեսի բնակավայր և ցորենի, բրնձի և բամբակի հիմնական արտադրող Փանջաբում այս շաբաթ գրանցվել է առնվազն 12 մահվան դեպք։ Հունիսի վերջից ի վեր ամբողջ երկրում ջրհեղեղների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 800 մարդ։
Չենաբ գետի ջրերը հինգշաբթի առավոտյան սպառնում էին պայթել Քադիրաբադում գտնվող 1000 մետրանոց ամբարտակի միջով, որը կարգավորում է գետի հոսքը։
Իշխանությունները դիտավորյալ պայթեցրել են գետի ափի մի մասը՝ ջուրը մոտակա հողատարածք բաց թողնելու և ամբարտակի փլուզումը կանխելու համար, որը կջրհեղեղեր երկու քաղաք։
«Մենք խուսափել ենք սպառնալիքից», - ասաց նահանգային աղետների կառավարման խոսնակը։
Հինգշաբթի կեսօրին ամբարտակի ջրի հոսքը նվազել էր մինչև մոտ 755,000 կուսակ, գիշերվա գրեթե մեկ միլիոնից նվազելով և մոտենալով 800,000 կուսակ տարողությանը։
Պաշտոնյաները ուժեղ ջրհեղեղների պատճառը համարեցին եղանակային պայմանների փոփոխությունը: 2022 թվականին աննախադեպ մուսսոնային անձրևները խլեցին առնվազն 1000 մարդու կյանք և ավերեցին բերքը, ճանապարհներն ու կամուրջները։
Պակիստանի ազգային աղետների կառավարման գործակալության ղեկավար Ինամ Հայդեր Մալիկը նշեց, որ այս տարվա ջրհեղեղները տեղի են ունեցել արևելքից, հարավից և արևմուտքից եղանակային համակարգերի միաձուլման հետևանքով։
Պլանավորման նախարար Ահսան Իքբալն ասաց, որ կլիմայական ճգնաժամը «նոր նորմա է»։
Սակայն, նա հավելեց, «այն անկառավարելի չէ»։