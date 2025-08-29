Թրամփի վարչակազմը նոր կանոն է մտցրել, որը կսահմանափակի միջազգային ուսանողների, մշակութային փոխանակման ծրագրերի մասնակիցների և օտարերկրյա լրագրողների Միացյալ Նահանգներում մնալու տևողությունը։
Հինգշաբթի օրը «Ֆեդերալ ռեգիստր»-ում հրապարակված առաջարկը առաջարկում է վերացնել ուսանողներին F, փոխանակման ծրագրերի մասնակիցներին՝ J և օտարերկրյա լրատվամիջոցների աշխատողներին՝ I վիզաներ տրամադրելու համար «կարգավիճակի տևողության» պահանջը։
Գործող համակարգը թույլ էր տալիս վիզա ունեցողներին մնալ երկրում իրենց ծրագրի կամ նշանակման ողջ ընթացքում, եթե բավարարված էին վիզայի պայմանները։
Սակայն, Հայրենիքի անվտանգության նախարարությունը (DHS) ցանկանում է այս համակարգը փոխարինել որոշակի ժամկետով պայմանագրով։
Նախագծի համաձայն՝ ուսանողական և փոխանակման ծրագրերի մասնակցի վիզաները կսահմանափակվեն չորս տարով։
Օտարերկրյա լրագրողների համար երկրում մնալու ժամկետը կկրճատվի մինչև 240 օր, իսկ Չինաստանի քաղաքացիների համար՝ ընդամենը 90 օր։
Ներկայումս վիզա ունեցողները կարող են երկարաձգել իրենց մնալը առանց վիզայի երկարաձգման համար կրկին դիմելու, եթե համապատասխանեն պայմաններին։
«Վիզայի չարաշահում»
Առաջարկվող փոփոխությունը կստիպի վիզա ունեցողներին, ովքեր ավելի շատ ժամանակ են պահանջում իրենց ուսումնառությունն ավարտելու կամ պարտականությունները կատարելու համար, դիմել երկարաձգման համար։
«Ոչ ներգաղթային դասակարգումների մեծ մասից տարբերվող, որոնք ընդունվում են որոշակի ժամանակահատվածով, F, J դասի և I դասի դասակարգումների մեծ մասի օտարերկրացիները… ներկայումս… ընդունվում են իրենց ոչ ներգաղթային կարգավիճակի պայմաններին և դրույթներին համապատասխանելու տևողությամբ», - ասվում է Հայրենիքի անվտանգության նախարարության (DHS) հայտարարության մեջ։
«DHS-ը առաջարկում է փոփոխել գործող կանոնակարգերը՝ ընդունելության ժամկետը «կարգավիճակի տևողությունից» փոխելով «ընդունելության ժամկետով»»։
Նոր համակարգը նախատեսված է «վիզաների չարաշահման» դեմ պայքարելու և այդ կատեգորիաներով ԱՄՆ մուտք գործողներին «պատշաճ կերպով ստուգելու և վերահսկելու» կարողությունը մեծացնելու համար, ասել են պաշտոնյաները։
Կանոնը մտահոգություններ է առաջացրել համալսարանների և լրատվամիջոցների շրջանում, որոնք հույսը դնում են միջազգային ուսանողների և օտարերկրյա լրագրողների վրա։
Քննադատները նշում են, որ փոփոխությունը կարող է անորոշություն և վարչական բեռ ստեղծել այն հաստատությունների և անհատների համար, որոնք մուտք գործելուց առաջ անցնում են մանրակրկիտ ստուգում։
Հանրությունը 30 օր ունի առաջարկի վերաբերյալ իր մեկնաբանությունները ներկայացնելու համար՝ դաշնային էլեկտրոնային կանոնակարգման պորտալի միջոցով։
ԱՆՀ-ն կքննարկի մեկնաբանությունները՝ նախքան կարգավորումը վերջնական տեսքի բերելը։