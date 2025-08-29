ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփի խորհրդականը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը անվանել է «Մոդիի պատերազմ»
«(ԱՄՆ) հարկատուները պարտվում են, քանի որ մենք պետք է ֆինանսավորենք Մոդիի պատերազմը։ [Ուկրաինայում] խաղաղության ճանապարհը մասամբ անցնում է Նյու Դելիով», - ասաց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առևտրային խորհրդական Պիտեր Նավարոն։
FILE PHOTO: U.S. President Trump holds a joint press conference with Indian Prime Minister Modi at the White House in Washington D.C. / Reuters
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավոր խորհրդականը սրել է Հնդկաստանի էներգետիկ քաղաքականության քննադատությունը՝ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ որակելով որպես «Մոդիի պատերազմ» և Նյու Դելիի նավթի ներմուծումը կապելով հնդկական ապրանքների վրա նոր մաքսատուրքերի հետ։

Սպիտակ տան առևտրի խորհրդական Պիտեր Նավարոն այս դիտարկումն արել է Bloomberg Television-ին տված հարցազրույցում չորեքշաբթի օրը՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից Միացյալ Նահանգներ հնդկական արտահանման վրա 50 տոկոս մաքսատուրքեր սահմանելուց մի քանի ժամ անց։

«Ամերիկայում բոլորը կորցնում են այն բանի պատճառով, ինչ անում է Հնդկաստանը։ Սպառողներն ու բիզնեսները կորցնում են, աշխատողները կորցնում են, քանի որ Հնդկաստանի բարձր մաքսատուրքերը մեզ աշխատատեղեր, գործարաններ և եկամուտ են արժենում։ Եվ հետո հարկատուները կորցնում են, քանի որ մենք ստիպված ենք եղել ֆինանսավորել Մոդիի պատերազմը», - ասաց Նավարոն։

Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք նա նկատի ուներ «Պուտինի պատերազմը», Նավարոն կրկնել է.

«Ես նկատի ունեմ Մոդիի պատերազմը, քանի որ խաղաղության ճանապարհը մասամբ անցնում է Նյու Դելիով», - ասաց Նավարոն։

Սակագներ և մեղադրանքներ

Սակագների բարձրացումը ներառում է 25 տոկոս տուգանք, որը ուղղակիորեն կապված է Հնդկաստանի կողմից ռուսական նավթի և զենքի գնումների հետ։

Նավարոն պնդում էր, որ Հնդկաստանը օգնում է «սնուցել ռուսական ռազմական մեքենան»՝ գնելով զեղչված նավթ և վերավաճառելով վերամշակված արտադրանքը շահույթով։

«Դա շատ հեշտ է։ Հնդկաստանը կարող է վաղը ստանալ 25 տոկոս զեղչ, եթե դադարեցնի ռուսական նավթ գնելը», - ասաց Նավարոն։

Միջոցառումները ցնցել են Հնդկաստանի արտահանման վրա հիմնված տնտեսությունը։

ԱՄՆ-ն Նյու Դելիի ամենամեծ առևտրային գործընկերներից մեկն է, որի հնդկական առաքումները տատանվում են հագուստից մինչև ծովախեցգետին և ադամանդներ։

Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ բարձր մաքսատուրքերը կարող են ազդել միլիոնավոր մարդկանց կենսապահովման վրա։

Թրամփը, որը նախկինում Հնդկաստանին անվանել էր «սակագների մահարաջա», հուլիսի 31-ին արդեն զգուշացրել էր, որ պատժամիջոցները կարող են ավելի խիստ լինել։

«Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ է անում Հնդկաստանը Ռուսաստանի հետ։ Նրանք կարող են միասին քանդել իրենց մեռած տնտեսությունները, ինձ համար միևնույն է», - ասաց Նավարոն լրագրողներին։

Նա ենթադրեց, որ սակագները կարող են բարձրանալ մինչև 100 տոկոս այն երկրների համար, որոնք կշարունակեն գնել ռուսական էներգիա, եթե Մոսկվան չշարժվի դեպի խաղաղություն։

Առաջարկ

Նյու Դելին մերժել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը՝ սակագները անվանելով «չափազանց անհաջող» և պնդելով, որ իր գնումները պայմանավորված են շուկայական գործոններով և իր 1.4 միլիարդ բնակչության էներգետիկ անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։

Ռուսաստանը, որը 2022 թվականի փետրվարին պատերազմի սկսվելուց առաջ մատակարարում էր Հնդկաստանի նավթի երկու տոկոսից պակասը, այժմ կազմում է ներմուծման գրեթե 40 տոկոսը՝ ըստ Kpler էներգետիկ խորհրդատվական ընկերության տվյալների։

Օգոստոսին առաքումները հասել են օրական երկու միլիոն բարելի, ինչը Ռուսաստանը դարձնում է Հնդկաստանի ամենամեծ նավթ մատակարարը։

Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Ս. Ջայշանկարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն նախկինում խրախուսել է Հնդկաստանին գնել ռուսական նավթ՝ համաշխարհային գնային ցնցումները կանխելու համար։

Վարչապետ Նարենդրա Մոդին նույնպես անհնազանդության ազդանշան տվեց՝ տեղի լսարանին ասելով. «Մենք կդիմանանք ճնշմանը, բայց չենք վտանգի ֆերմերների, անասնապահների և փոքրածավալ արդյունաբերության շահերը»։

ՀարաբերականTRT Global - US imposes 25% tariff plus 'penalty' on India over energy, military ties with Russia

Տնտեսական ճնշումներ

Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը իր հուլիսյան վերանայման զեկույցում ընդունել է, որ սակագները պոտենցիալ ռիսկեր են ներկայացնում, մասնավորապես՝ մատակարարման շղթայի խափանումների և գնաճային ճնշումների միջոցով։

Չնայած այն նշել է, որ արտահանման վրա անմիջական ազդեցությունը սահմանափակ է թվում, այն զգուշացրել է տնտեսության վրա «երկրորդային և երրորդային ազդեցությունների» մասին։

Կառավարությունը պատասխանել է հիմնական ոլորտների հարկային բեռը թեթևացնելու խոստումներով։

Մոդին հայտարարել է առաջիկա կրճատումների մասին՝ ֆերմերներին և փոքր արդյունաբերություններին պաշտպանելու համար, մինչդեռ պաշտոնյաները նախապատրաստում են հաջորդ սերնդի բարեփոխումներ՝ ապրանքների և ծառայությունների հարկային համակարգը պարզեցնելու համար։

Վերջերս վարկանիշի բարձրացումը նաև խթանել է օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու հույսերը՝ չնայած առևտրային վեճին։

Այնուամենայնիվ, սակագները ընդգծում են ԱՄՆ-Հնդկաստան կապերի փխրունությունը այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը Նյու Դելիին համարում է իր Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ռազմավարության կարևոր գործընկեր։

Վերլուծաբանները նշում են, որ չնայած քաղաքական հռետորաբանությունը սրվել է, երկու կողմերն էլ, ի վերջո, կարող են փոխզիջման գնալ՝ խուսափելու Չինաստանի վերելքին դիմակայելու համար կարևոր համարվող հարաբերություններին երկարաժամկետ վնաս հասցնելուց։

ՀարաբերականTRT Global - US-India trade talks have hit a wall despite progress. What went wrong?
