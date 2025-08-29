ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավոր խորհրդականը սրել է Հնդկաստանի էներգետիկ քաղաքականության քննադատությունը՝ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ որակելով որպես «Մոդիի պատերազմ» և Նյու Դելիի նավթի ներմուծումը կապելով հնդկական ապրանքների վրա նոր մաքսատուրքերի հետ։
Սպիտակ տան առևտրի խորհրդական Պիտեր Նավարոն այս դիտարկումն արել է Bloomberg Television-ին տված հարցազրույցում չորեքշաբթի օրը՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից Միացյալ Նահանգներ հնդկական արտահանման վրա 50 տոկոս մաքսատուրքեր սահմանելուց մի քանի ժամ անց։
«Ամերիկայում բոլորը կորցնում են այն բանի պատճառով, ինչ անում է Հնդկաստանը։ Սպառողներն ու բիզնեսները կորցնում են, աշխատողները կորցնում են, քանի որ Հնդկաստանի բարձր մաքսատուրքերը մեզ աշխատատեղեր, գործարաններ և եկամուտ են արժենում։ Եվ հետո հարկատուները կորցնում են, քանի որ մենք ստիպված ենք եղել ֆինանսավորել Մոդիի պատերազմը», - ասաց Նավարոն։
Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք նա նկատի ուներ «Պուտինի պատերազմը», Նավարոն կրկնել է.
«Ես նկատի ունեմ Մոդիի պատերազմը, քանի որ խաղաղության ճանապարհը մասամբ անցնում է Նյու Դելիով», - ասաց Նավարոն։
Սակագներ և մեղադրանքներ
Սակագների բարձրացումը ներառում է 25 տոկոս տուգանք, որը ուղղակիորեն կապված է Հնդկաստանի կողմից ռուսական նավթի և զենքի գնումների հետ։
Նավարոն պնդում էր, որ Հնդկաստանը օգնում է «սնուցել ռուսական ռազմական մեքենան»՝ գնելով զեղչված նավթ և վերավաճառելով վերամշակված արտադրանքը շահույթով։
«Դա շատ հեշտ է։ Հնդկաստանը կարող է վաղը ստանալ 25 տոկոս զեղչ, եթե դադարեցնի ռուսական նավթ գնելը», - ասաց Նավարոն։
Միջոցառումները ցնցել են Հնդկաստանի արտահանման վրա հիմնված տնտեսությունը։
ԱՄՆ-ն Նյու Դելիի ամենամեծ առևտրային գործընկերներից մեկն է, որի հնդկական առաքումները տատանվում են հագուստից մինչև ծովախեցգետին և ադամանդներ։
Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ բարձր մաքսատուրքերը կարող են ազդել միլիոնավոր մարդկանց կենսապահովման վրա։
Թրամփը, որը նախկինում Հնդկաստանին անվանել էր «սակագների մահարաջա», հուլիսի 31-ին արդեն զգուշացրել էր, որ պատժամիջոցները կարող են ավելի խիստ լինել։
«Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ է անում Հնդկաստանը Ռուսաստանի հետ։ Նրանք կարող են միասին քանդել իրենց մեռած տնտեսությունները, ինձ համար միևնույն է», - ասաց Նավարոն լրագրողներին։
Նա ենթադրեց, որ սակագները կարող են բարձրանալ մինչև 100 տոկոս այն երկրների համար, որոնք կշարունակեն գնել ռուսական էներգիա, եթե Մոսկվան չշարժվի դեպի խաղաղություն։
Նյու Դելին մերժել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը՝ սակագները անվանելով «չափազանց անհաջող» և պնդելով, որ իր գնումները պայմանավորված են շուկայական գործոններով և իր 1.4 միլիարդ բնակչության էներգետիկ անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։
Ռուսաստանը, որը 2022 թվականի փետրվարին պատերազմի սկսվելուց առաջ մատակարարում էր Հնդկաստանի նավթի երկու տոկոսից պակասը, այժմ կազմում է ներմուծման գրեթե 40 տոկոսը՝ ըստ Kpler էներգետիկ խորհրդատվական ընկերության տվյալների։
Օգոստոսին առաքումները հասել են օրական երկու միլիոն բարելի, ինչը Ռուսաստանը դարձնում է Հնդկաստանի ամենամեծ նավթ մատակարարը։
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Ս. Ջայշանկարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն նախկինում խրախուսել է Հնդկաստանին գնել ռուսական նավթ՝ համաշխարհային գնային ցնցումները կանխելու համար։
Վարչապետ Նարենդրա Մոդին նույնպես անհնազանդության ազդանշան տվեց՝ տեղի լսարանին ասելով. «Մենք կդիմանանք ճնշմանը, բայց չենք վտանգի ֆերմերների, անասնապահների և փոքրածավալ արդյունաբերության շահերը»։
Տնտեսական ճնշումներ
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը իր հուլիսյան վերանայման զեկույցում ընդունել է, որ սակագները պոտենցիալ ռիսկեր են ներկայացնում, մասնավորապես՝ մատակարարման շղթայի խափանումների և գնաճային ճնշումների միջոցով։
Չնայած այն նշել է, որ արտահանման վրա անմիջական ազդեցությունը սահմանափակ է թվում, այն զգուշացրել է տնտեսության վրա «երկրորդային և երրորդային ազդեցությունների» մասին։
Կառավարությունը պատասխանել է հիմնական ոլորտների հարկային բեռը թեթևացնելու խոստումներով։
Մոդին հայտարարել է առաջիկա կրճատումների մասին՝ ֆերմերներին և փոքր արդյունաբերություններին պաշտպանելու համար, մինչդեռ պաշտոնյաները նախապատրաստում են հաջորդ սերնդի բարեփոխումներ՝ ապրանքների և ծառայությունների հարկային համակարգը պարզեցնելու համար։
Վերջերս վարկանիշի բարձրացումը նաև խթանել է օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու հույսերը՝ չնայած առևտրային վեճին։
Այնուամենայնիվ, սակագները ընդգծում են ԱՄՆ-Հնդկաստան կապերի փխրունությունը այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը Նյու Դելիին համարում է իր Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ռազմավարության կարևոր գործընկեր։
Վերլուծաբանները նշում են, որ չնայած քաղաքական հռետորաբանությունը սրվել է, երկու կողմերն էլ, ի վերջո, կարող են փոխզիջման գնալ՝ խուսափելու Չինաստանի վերելքին դիմակայելու համար կարևոր համարվող հարաբերություններին երկարաժամկետ վնաս հասցնելուց։