Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսել է Ղազախստանի առաջին ատոմակայանի շինարարությունը
Չինաստանը պատրաստվում է ևս երկու գործարան կառուցել ռեսուրսներով հարուստ երկրում, իսկ մանրամասները կհրապարակվեն մինչև տարեվերջ, հայտնել են Ղազախստանի իշխանությունները։
8 hours ago

Ուրբաթ օրը Ռուսաստանը սկսեց աշխատանքները Ղազախստանում՝ աշխարհի ամենամեծ ուրանի արտադրող և Կենտրոնական Ասիայի հսկայական պետությունում, որտեղ Մոսկվան, Պեկինը և Եվրոպան պայքարում են ազդեցության համար։

Ռուսաստանը պատմականորեն եղել է տարածաշրջանում միակ գերիշխող խաղացողը և փորձում է պահպանել իր առաջատար դիրքը, մինչդեռ Չինաստանը միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել Ղազախստանում իր «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակներում։

Համատեղ հայտարարության մեջ Ղազախստանի և Ռուսաստանի միջուկային գործակալությունները հայտարարեցին, որ սկսել են «ինժեներական հետազոտություններ՝ մեծ հզորության ատոմակայանի կառուցման համար օպտիմալ տեղանք ընտրելու և նախագծային փաստաթղթեր պատրաստելու համար»։

«Այս նախագիծը Ղազախստանի ռազմավարական ընտրությունն է և տարածաշրջանի և ամբողջ երկրի երկարաժամկետ տնտեսական աճի շարժիչ ուժը», - ասաց Ղազախստանի միջուկային գործակալության ղեկավար Ալմասադամ Սատկալիևը։

Ղազախստանի իշխանությունների տվյալներով՝ Չինաստանը նաև պետք է կառուցի ևս երկու կայան ռեսուրսներով հարուստ երկրում, որի մանրամասները կհրապարակվեն մինչև տարեվերջ։

Ղազախստանը մատակարարում է աշխարհի ուրանի 43 տոկոսը և Եվրամիությանը հում ուրանի երրորդ խոշորագույն մատակարարն է։

Սակայն այն դժվարանում է արտադրել բավարար էլեկտրաէներգիա ներքին սպառման համար, և ատոմային էներգիան զգայուն թեմա է երկրում՝ խորհրդային դարաշրջանի միջուկային փորձարկումներից հետո, որոնք 1.5 միլիոն մարդու ենթարկեցին ճառագայթման։

Առաջին ատոմակայանը, որը պետք է կառուցվի Բալխաշ լճի ափին գտնվող կիսալքված Ուլքեն գյուղի մոտ, կտևի մի քանի տարի։

Ռուսաստանի «Ռոսատոմը» հայտարարել է, որ ռեակտորը կունենա 60 տարվա կյանքի տևողություն՝ այն ևս երկու տասնամյակով երկարաձգելու հնարավորությամբ։

Ֆրանսիան և Հարավային Կորեան նույնպես մրցում էին կայանի կառուցման պայմանագիրը ձեռք բերելու իրավունքի համար, սակայն Ղազախստանը հայտարարել է, որ ընտրել է հարևան Ռուսաստանին և Չինաստանին, որոնք «օբյեկտիվորեն ունեցել են լավագույն առաջարկները»։

Տարածաշրջանում Ռուսաստանը նաև մտադիր է ատոմակայան կառուցել Ուզբեկստանում և փոքրածավալ ռեակտոր կառուցել Ղրղզստանում։

