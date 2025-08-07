ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Ինդոնեզիան կղզում բժշկական կենտրոն է պատրաստում Գազայի հատվածում վիրավորված պաղեստինցիների համար
Ինդոնեզիայի պաշտոնյաները հայտնում են, որ հիվանդանոցը ժամանակավոր պատրաստ է վիրավոր պաղեստինցիներին բուժելու և ապաքինվելուց հետո նրանք կվերադառնան Գազա։
Ինդոնեզիան կղզում բժշկական կենտրոն է պատրաստում Գազայի հատվածում վիրավորված պաղեստինցիների համար
14 hours ago

Ինդոնեզիան իր անմարդաբնակ Գալանգ կղզում բժշկական կենտրոն կվերափոխի՝ Գազայի մոտ 2000 վիրավոր բնակիչների բուժման համար, որոնք ապաքինվելուց հետո տուն կվերադառնան, հինգշաբթի օրը հայտարարել է նախագահի խոսնակը։

Ինդոնեզիան մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Գազա,, երբ Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերին սկսեց իր դաժան պատերազմը, որը, ըստ պաղեստինյան առողջապահության պաշտոնյաների, պաշարված անկլավում սպանել է ավելի քան 60,000 պաղեստինցի։

«Ինդոնեզիան բժշկական օգնություն կցուցաբերի մահացած մոտ 2000 Գազայի բնակիչների, նրանց, ովքեր վիրավորվել են, թաղված են փլատակների տակ», - լրագրողներին ասել է խոսնակ Հասան Նասբին՝ հավելելով, որ վարժանքները տարհանում չեն։

Ինդոնեզիան նախատեսում է Գալանգում, իր Սումատրա կղզու մոտ և Սինգապուրից հարավ, ժամանակավոր հիվանդանոցը հատկացնել վիրավոր Գազայի բնակիչներին բուժելու և նրանց ընտանիքներին ժամանակավորապես ապաստան տալու համար, ասել է նա՝ հավելելով, որ այժմ դրա շրջակայքում ոչ ոք չի ապրում։

ՀարաբերականTRT Global - Once a hospital, now a rubble: A young surgeon's tryst with bombed theatres of Gaza

Հիվանդները կվերադառնան Գազա ապաքինվելուց հետո։

Մասնագիտական

Հասանը չի նշել ժամկետներ կամ լրացուցիչ մանրամասներ՝ հարցերը ուղղելով Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններին, որոնք անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։

Ծրագիրը ներկայացվել է մի քանի ամիս անց այն բանից հետո, երբ նախագահ Պրաբովո Սուբիանտոյի առաջարկը՝ ապաստան տալ վիրավոր պաղեստինցիներին, քննադատության արժանացավ Ինդոնեզիայի բարձրաստիճան հոգևորականների կողմից՝ նրանց համար, որ նրանք չափազանց մոտ էին թվում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկին՝ պաղեստինցիներին Ղազայից մշտապես տեղափոխելու վերաբերյալ։

Ի պատասխան նախագահ Թրամփի առաջարկության՝ Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, որը աջակցում է երկու պետությունների լուծմանը՝ Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունը լուծելու համար, այն ժամանակ հայտարարել էր, որ «կտրականապես մերժում է պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու ցանկացած փորձ»։

COVID-19 համավարակի զոհերին բուժելու համար հիվանդանոցը բացվել է 2020 թվականին Գալանգում, որը մինչև 1996 թվականը ՄԱԿ-ի կողմից կառավարվող լայնածավալ փախստականների ճամբար էր, որտեղ բնակվում էին Վիետնամի պատերազմից փախած 250,000 մարդ։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us