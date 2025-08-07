Ինդոնեզիան իր անմարդաբնակ Գալանգ կղզում բժշկական կենտրոն կվերափոխի՝ Գազայի մոտ 2000 վիրավոր բնակիչների բուժման համար, որոնք ապաքինվելուց հետո տուն կվերադառնան, հինգշաբթի օրը հայտարարել է նախագահի խոսնակը։
Ինդոնեզիան մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Գազա,, երբ Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերին սկսեց իր դաժան պատերազմը, որը, ըստ պաղեստինյան առողջապահության պաշտոնյաների, պաշարված անկլավում սպանել է ավելի քան 60,000 պաղեստինցի։
«Ինդոնեզիան բժշկական օգնություն կցուցաբերի մահացած մոտ 2000 Գազայի բնակիչների, նրանց, ովքեր վիրավորվել են, թաղված են փլատակների տակ», - լրագրողներին ասել է խոսնակ Հասան Նասբին՝ հավելելով, որ վարժանքները տարհանում չեն։
Ինդոնեզիան նախատեսում է Գալանգում, իր Սումատրա կղզու մոտ և Սինգապուրից հարավ, ժամանակավոր հիվանդանոցը հատկացնել վիրավոր Գազայի բնակիչներին բուժելու և նրանց ընտանիքներին ժամանակավորապես ապաստան տալու համար, ասել է նա՝ հավելելով, որ այժմ դրա շրջակայքում ոչ ոք չի ապրում։
Հիվանդները կվերադառնան Գազա ապաքինվելուց հետո։
Հասանը չի նշել ժամկետներ կամ լրացուցիչ մանրամասներ՝ հարցերը ուղղելով Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններին, որոնք անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Ծրագիրը ներկայացվել է մի քանի ամիս անց այն բանից հետո, երբ նախագահ Պրաբովո Սուբիանտոյի առաջարկը՝ ապաստան տալ վիրավոր պաղեստինցիներին, քննադատության արժանացավ Ինդոնեզիայի բարձրաստիճան հոգևորականների կողմից՝ նրանց համար, որ նրանք չափազանց մոտ էին թվում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկին՝ պաղեստինցիներին Ղազայից մշտապես տեղափոխելու վերաբերյալ։
Ի պատասխան նախագահ Թրամփի առաջարկության՝ Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, որը աջակցում է երկու պետությունների լուծմանը՝ Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունը լուծելու համար, այն ժամանակ հայտարարել էր, որ «կտրականապես մերժում է պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու ցանկացած փորձ»։
COVID-19 համավարակի զոհերին բուժելու համար հիվանդանոցը բացվել է 2020 թվականին Գալանգում, որը մինչև 1996 թվականը ՄԱԿ-ի կողմից կառավարվող լայնածավալ փախստականների ճամբար էր, որտեղ բնակվում էին Վիետնամի պատերազմից փախած 250,000 մարդ։