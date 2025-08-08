ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու որոշումը լիովին կախված է Վլադիմիր Պուտինից, քանի որ մոտենում է նրա կողմից սահմանված ուրբաթ օրվա վերջնաժամկետը, որը Ռուսաստանի առաջնորդը պետք է համաձայնի հրադադարի մասին։
Թրամփն ասել է, որ պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ներկայությամբ կամ առանց դրա՝ «սպանությունները դադարեցնելու» նպատակով։
«Դա կախված է նրանից։ Մենք կտեսնենք, թե ինչ ունի նա ասելու։ Դա կախված է նրանից։ Շատ հիասթափված եմ», - ասաց Թրամփը հինգշաբթի օրը Սպիտակ տանը լրագրողներին, երբ հարցրել են, թե արդյոք Պուտինի համար սահմանված հրադադարի ժամկետը դեռ ուժի մեջ է։
Հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ է հանդիպում Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև, նախքան Թրամփը Ռուսաստանի առաջնորդի հետ նստի, նախագահը պատասխանել է. «Ոչ»։
«Նրանք կցանկանային հանդիպել ինձ հետ, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դադարեցնեմ սպանությունները», - ասաց ԱՄՆ նախագահ Թրամփը։
Նույն օրը Պուտինը առաջարկել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները որպես Թրամփի հետ հանդիպման հնարավոր վայր՝ այն անվանելով «բավականին հարմար վայր»։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը հետաքրքրություն են հայտնել բանակցություններ վարելու հարցում։
«Մենք ունենք շատ ընկերներ, որոնք պատրաստ են օգնել մեզ կազմակերպել նման միջոցառումներ։ Մեր ընկերներից մեկը Միացյալ Արաբական Էմիրությունների նախագահն է», - ասաց ՌԴ նախագահ Պուտինը։
Նախագահ Զելենսկու մասնակցությամբ հնարավոր եռակողմ գագաթնաժողովի վերաբերյալ Պուտինը նշեց, որ ինքը «սկզբունքորեն» առարկություն չունի, բայց ընդգծեց նման հանդիպման անցկացման համար «անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու» անհրաժեշտությունը։
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը նշեց, որ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկովը Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ժամանակ բարձրացրել է եռակողմ հանդիպման հնարավորությունը։
Այնուամենայնիվ, Կրեմլը հայտարարեց, որ չի մասնակցում այդ տարբերակի շուրջ քննարկումներին և կենտրոնանում է Թրամփի և Պուտինի միջև հաջող երկկողմ գագաթնաժողով կազմակերպելու վրա։
Տարիների սերտ շփում
Իր առաջին ժամկետի ընթացքում Թրամփը և Պուտինը պահպանել են սերտ շփում՝ անցկացնելով առնվազն հինգ անձնական հանդիպում և ինը հրապարակայնորեն հրապարակված հեռախոսազրույց, ինչպես նաև բազմաթիվ նամակագրություններ։
Նրանց շփումները ընդգրկել են գլոբալ հարցերի լայն շրջանակ՝ Սիրիայից մինչև Ուկրաինա և զենքի վերահսկողություն։
Թրամփն այժմ հանձնարարել է իր օգնականներին կազմակերպել նոր զանգ Պուտինի հետ, որը հնարավոր է՝ հիմք հանդիսանա Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով գագաթնաժողովի համար։
Մինչ Կրեմլը նվազեցրել է հրավերի մասին հաղորդագրությունները, Թրամփը պնդում է, որ նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։
Վերլուծաբանները նշում են, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կարող է նշանակել վերադարձ անձնական դիվանագիտությանը, որը սահմանել է առաջնորդների նախկին հարաբերությունների մեծ մասը։