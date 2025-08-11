ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ցանկացած բանակցային համաձայնագիր «ոչ մեկին չափազանց երջանիկ չի դարձնի», քանի որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը աշխատում է առաջնորդների միջև եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։
«Եվ՛ ռուսները, և՛ ուկրաինացիները, հավանաբար, օրվա վերջում դժգոհ կլինեն դրանից», - կիրակի օրը Fox News-ին ասաց փոխնախագահ Վենսը։
Փոխնախագահ Վենսը ասաց, որ Թրամփի վարչակազմը փնտրում է «որոշակի բանակցային կարգավորում, որի հետ ուկրաինացիներն ու ռուսները կարող են ապրել, որտեղ նրանք կարող են ապրել համեմատաբար խաղաղության մեջ, որտեղ սպանությունները կդադարեն»։
Փոխնախագահը նշել է, որ դիվանագիտական խոչընդոտը հաղթահարվել է, քանի որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապահովել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համաձայնությունը՝ հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
«Ամենակարևոր փակուղուց մեկն այն է, որ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ երբեք չի նստի Զելենսկու հետ։ Վարչակազմն այժմ աշխատում է երեք առաջնորդների հանդիպման ժամանակացույցի վրա, քանի որ Թրամփը և Պուտինը պատրաստվում են քննարկել պատերազմը ուրբաթ օրը ԱՄՆ Ալյասկա նահանգում կայանալիք հանդիպման ժամանակ», - ասաց փոխնախագահ Վենսը։
Հարցին, թե արդյոք Պուտինը պետք է հանդիպի Զելենսկու հետ Թրամփի հետ հանդիպումից առաջ, Վենսը պատասխանեց, որ չի կարծում, թե դա «արդյունավետ» կլինի։
«Ես կարծում եմ, որ հիմնարար առումով Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է լինի այն մարդը, ով այս երկուսին կմիավորի», - ասաց փոխնախագահ Վենսը։
Պուտինը հինգշաբթի ասաց, որ ինքը Զելենսկու հետ եռակողմ հանդիպման դեմ ոչինչ չունի, բայց անհրաժեշտ պայմանները պետք է ստեղծվեն։ NBC News-ը կիրակի օրը հաղորդեց, որ Սպիտակ տունը կարող է Ուկրաինայի առաջնորդին հրավիրել Ալյասկա։
Անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները շարունակվում են
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Տուլայի մարզում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մահացել է երկու մարդ։
Նախարարությունը հայտնել է, որ հարձակման թիրախ են դարձել նաև Մոսկվան և այլ շրջաններ։
Տուլայի նահանգապետ Դմիտրի Միլյաևը Telegram հաղորդագրությունների հավելվածում հայտնել է, որ Տուլայի մարզի հյուսիսային սահմանակից Տուլայի մարզի վրա հարձակումից հետո հոսպիտալացվել է նաև երկու մարդ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ կիրակի օրը երեք ժամվա ընթացքում իր հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները ոչնչացրել են 27 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, որոնցից 11-ը՝ Տուլայի մարզի վրայով, մեկը՝ Մոսկվայի մարզի վրայով, իսկ մնացածը՝ Ռուսաստանի հարավում և արևմուտքում գտնվող չորս այլ շրջաններում։