Մյանմայի ժամանակավոր նախագահ Մյինտ Սվեն մահացել է 74 տարեկանում
Մյինտ Սվեն դարձավ նախագահի պաշտոնակատար, երբ 2021 թվականին զինվորականները զավթեցին իշխանությունը։
13 timer siden

Մյանմայի ժամանակավոր նախագահ Ու Մինտ Սվեն մահացել է հինգշաբթի առավոտյան, հայտնել է երկրի Պաշտպանության և անվտանգության խորհուրդը։

Նա 74 տարեկան էր։

Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Մինտ Սվեն գտնվում էր ծանր վիճակում և բուժվում էր մայրաքաղաք Նայպիտաուի ռազմական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում։

Մասնագիտական

2023 թվականի սկզբից նա դանդաղ շարժումներ և ուտելու դժվարություններ ուներ։ Թեստերի արդյունքները ցույց տվեցին, որ նա տառապում է Պարկինսոնի հիվանդությամբ և դրան առնչվող նյարդաբանական խանգարումներով։

Նախագահը նաև բուժում է ստացել Սինգապուրի «Մաունթ Էլիզաբեթ» բժշկական կենտրոնում անցյալ տարվա ապրիլին։

Մինտ Սվեն դարձել է գործող նախագահ, երբ զինվորականները 2021 թվականի փետրվարին զավթեցին իշխանությունը Աուն Սան Սու Չժիի ընտրված կառավարությունից։

