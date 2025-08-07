13 timer siden
Մյանմայի ժամանակավոր նախագահ Ու Մինտ Սվեն մահացել է հինգշաբթի առավոտյան, հայտնել է երկրի Պաշտպանության և անվտանգության խորհուրդը։
Նա 74 տարեկան էր։
Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Մինտ Սվեն գտնվում էր ծանր վիճակում և բուժվում էր մայրաքաղաք Նայպիտաուի ռազմական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում։
2023 թվականի սկզբից նա դանդաղ շարժումներ և ուտելու դժվարություններ ուներ։ Թեստերի արդյունքները ցույց տվեցին, որ նա տառապում է Պարկինսոնի հիվանդությամբ և դրան առնչվող նյարդաբանական խանգարումներով։
Նախագահը նաև բուժում է ստացել Սինգապուրի «Մաունթ Էլիզաբեթ» բժշկական կենտրոնում անցյալ տարվա ապրիլին։
Մինտ Սվեն դարձել է գործող նախագահ, երբ զինվորականները 2021 թվականի փետրվարին զավթեցին իշխանությունը Աուն Սան Սու Չժիի ընտրված կառավարությունից։