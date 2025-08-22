ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության (USGS) տվյալներով՝ հինգշաբթի օրը Չիլիի հարավում՝ Դրեյքի նեղուցում, տեղի է ունեցել 7.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։
Երկրաշարժը տեղի է ունեցել մոտ 10.8 կիլոմետր (6.71 մղոն) խորության վրա, նշվում է ծառայության հաղորդագրության մեջ։
Ցնցումները զգացվել են ինչպես Չիլիի, այնպես էլ հարևան Արգենտինայի մի քանի քաղաքներում։
Ամբողջությամբ վնասների մասին հաղորդագրություններ չկան։
Երկրաշարժից հետո Չիլիի ռազմածովային հիդրոգրաֆիկ և օվկիանոսագիտական ծառայությունը (SHOA) ցունամիի մասին նախազգուշացում է տարածել և հրամայել է տարհանել ափամերձ տարածքները։
Չնայած երկրաշարժը սկզբում բարձրացրել էր վտանգավոր ցունամիի ալիքների վտանգը, Խաղաղօվկիանոսյան ցունամիի նախազգուշացման կենտրոնը ավելի ուշ հաստատել է, որ սպառնալիքը նվազել է՝ Bloomberg-ին ուղարկված էլեկտրոնային հաղորդագրության մեջ։
Ավելացվել է, որ ափամերձ ալիքների բարձրությունը չի գերազանցի 0.3 մետրը (1 ոտնաչափ)։