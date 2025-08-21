ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելական բանակը ցեղասպանության «նոր փուլ» է սկսում՝ Գազա քաղաքը գրավելու համար
Նախագիծը նախատեսում է մոտ 1 միլիոն պաղեստինցիների հարավային ուղղությամբ շարժվել՝ շրջապատելով քաղաքը և գրոհելով բնակելի թաղամասերը։
Իսրայելական բանակը ցեղասպանության «նոր փուլ» է սկսում՝ Գազա քաղաքը գրավելու համար
August 21, 2025

Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ սկսել է Գազա քաղաքը վերագրավելու իր շարունակական ագրեսիայի «նոր փուլ», որը սրում է պաշարված պաղեստինյան անկլավի նկատմամբ իր ցեղասպանությունը։

«Մենք սկսել ենք նախնական գործողությունները և Գազա քաղաքի վրա հարձակման առաջին փուլերը։ Մեր ուժերը այժմ պահում են Գազա քաղաքի ծայրամասերը», - մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ռազմական խոսնակ Էֆի Դեֆրինը։

Դեֆրինը ասաց, որ զինվորականները անցել են իրենց ցամաքային ներխուժման երկրորդ փուլին, որը կրում է «Գիդեոնի կառքերը» կոդային անվանումը։

«Այսօր ՀԱՄԱՍ-ը նույն ՀԱՄԱՍ-ը չէ, որը գոյություն ուներ գործողությունից առաջ», - ասաց Դեֆրինը։

Ըստ նրա՝ շտաբի պետ Էյալ Զամիրը հրամայել է պահեստազորայիններին 60,000 նոր զորակոչի ծանուցում ուղարկել և 20,000 գործող ծառայության հրաման է տվել՝ ընդլայնումը պահպանելու համար։

Դեֆրինը նաև ասաց, որ Իսրայելն ունի Գազայի «գործառնական վերահսկողություն» 75 տոկոսի նկատմամբ։

Հարկադիր տեղահանում

Օգոստոսի 8-ին վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի ռազմական կաբինետը հաստատել է անկլավը աստիճանաբար վերագրավելու նախագծի՝ սկսած Գազա քաղաքից։

Նախագիծը նախատեսում է մոտ 1 միլիոն պաղեստինցիների հարավ տեղափոխել՝ շրջապատելով քաղաքը և ցամաքային ռմբակոծություններ իրականացնելով բնակելի թաղամասերում։

Առաջարկ

Օգոստոսի 11-ին Իսրայելը լայնածավալ հարձակում սկսեց Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասի վրա։

Ականատեսները պատմել են տների պայթեցման մասին՝ պայթուցիկներով լի ռոբոտներով, հրետանային կրակով, անխտիր կրակոցներով և բնակիչների զանգվածային տեղահանմամբ։

Իսրայելի ցեղասպանությունը

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է ավելի քան 62,100 պաղեստինցիների։

Անկլավը ավերվել է ամիսներ շարունակվող ռմբակոծություններից, իսկ ՄԱԿ-ի կողմից աջակցվող փորձագետները լայնածավալ նախազգուշացումներ են տվել հարկադիր սովի մասին։

Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ տվեց Նեթանյահուին և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Միջազգային արդարադատության դատարանում։

Գազա քաղաքում տեղի ունեցած կոտորածը ցեղասպանության շրջադարձային կետ է, քանի որ իսրայելցի պաշտոնյաները բացահայտորեն նկարագրում են երկարաժամկետ վերաօկուպացիայի ծրագիրը՝ չնայած միջազգային դատապարտման աճին։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us