Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ սկսել է Գազա քաղաքը վերագրավելու իր շարունակական ագրեսիայի «նոր փուլ», որը սրում է պաշարված պաղեստինյան անկլավի նկատմամբ իր ցեղասպանությունը։
«Մենք սկսել ենք նախնական գործողությունները և Գազա քաղաքի վրա հարձակման առաջին փուլերը։ Մեր ուժերը այժմ պահում են Գազա քաղաքի ծայրամասերը», - մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ռազմական խոսնակ Էֆի Դեֆրինը։
Դեֆրինը ասաց, որ զինվորականները անցել են իրենց ցամաքային ներխուժման երկրորդ փուլին, որը կրում է «Գիդեոնի կառքերը» կոդային անվանումը։
«Այսօր ՀԱՄԱՍ-ը նույն ՀԱՄԱՍ-ը չէ, որը գոյություն ուներ գործողությունից առաջ», - ասաց Դեֆրինը։
Ըստ նրա՝ շտաբի պետ Էյալ Զամիրը հրամայել է պահեստազորայիններին 60,000 նոր զորակոչի ծանուցում ուղարկել և 20,000 գործող ծառայության հրաման է տվել՝ ընդլայնումը պահպանելու համար։
Դեֆրինը նաև ասաց, որ Իսրայելն ունի Գազայի «գործառնական վերահսկողություն» 75 տոկոսի նկատմամբ։
Հարկադիր տեղահանում
Օգոստոսի 8-ին վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի ռազմական կաբինետը հաստատել է անկլավը աստիճանաբար վերագրավելու նախագծի՝ սկսած Գազա քաղաքից։
Նախագիծը նախատեսում է մոտ 1 միլիոն պաղեստինցիների հարավ տեղափոխել՝ շրջապատելով քաղաքը և ցամաքային ռմբակոծություններ իրականացնելով բնակելի թաղամասերում։
Օգոստոսի 11-ին Իսրայելը լայնածավալ հարձակում սկսեց Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասի վրա։
Ականատեսները պատմել են տների պայթեցման մասին՝ պայթուցիկներով լի ռոբոտներով, հրետանային կրակով, անխտիր կրակոցներով և բնակիչների զանգվածային տեղահանմամբ։
Իսրայելի ցեղասպանությունը
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է ավելի քան 62,100 պաղեստինցիների։
Անկլավը ավերվել է ամիսներ շարունակվող ռմբակոծություններից, իսկ ՄԱԿ-ի կողմից աջակցվող փորձագետները լայնածավալ նախազգուշացումներ են տվել հարկադիր սովի մասին։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ տվեց Նեթանյահուին և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Միջազգային արդարադատության դատարանում։
Գազա քաղաքում տեղի ունեցած կոտորածը ցեղասպանության շրջադարձային կետ է, քանի որ իսրայելցի պաշտոնյաները բացահայտորեն նկարագրում են երկարաժամկետ վերաօկուպացիայի ծրագիրը՝ չնայած միջազգային դատապարտման աճին։