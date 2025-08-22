ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների վիզա ունեցող բոլոր 55 միլիոն օտարերկրացիները ենթակա են շարունակական վերանայման, քանի որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստացնում է վիզաների և ներգաղթի դեմ պայքարի իր միջոցառումները։
«Նախարարության շարունակական ստուգումը ներառում է բոլոր այն ավելի քան 55 միլիոն օտարերկրացիներին, ովքեր ներկայումս ունեն վավեր ԱՄՆ վիզաներ։ Պետդեպարտամենտը չեղյալ է հայտարարում վիզաները ցանկացած պահի, երբ կան հնարավոր անհամապատասխանության նշաններ, որոնք ներառում են այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են ժամկետանց մնալու, հանցավոր գործունեության, հասարակական անվտանգությանը սպառնացող վտանգների, ահաբեկչական գործունեության ցանկացած ձևի ներգրավման կամ ահաբեկչական կազմակերպությանը աջակցություն ցուցաբերելու ցանկացած ցուցանիշ», - հինգշաբթի օրը հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան։
Չնայած պաշտոնյան չասաց, որ բոլոր վիզաները ակտիվ վերանայման փուլում են, ուղերձը հստակ էր, որ վարչակազմը յուրաքանչյուր վիզա ունեցողին համարում է արդար խաղ։
Պաշտոնյան, խոսելով անանունության պայմանով, ասաց, որ ստուգումները խստանում են, մասնավորապես ուսանողների համար։
«Մենք վերանայում ենք բոլոր ուսանողական վիզաները», - ասաց պաշտոնյան՝ հավելելով, որ Պետդեպարտամենտը մշտապես հետևում է, թե ինչ են մարդիկ ասել սոցիալական ցանցերում, որոնք դիմորդները այժմ պարտավոր են բացահայտել։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն պնդլ է, որ անհասկանալի օրենքի վրա՝ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության շահերին հակասող անձանց վիզաները չեղարկելու համար, մասնավորապես՝ Իսրայելի դեմ բողոքողներին թիրախավորելու համար։
Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Ռուբիոյի՝ Թրամփի հետ պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր չեղարկվել է 6000 վիզա, ինչը չորս անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից չեղարկվածների թիվը։
Ռուբիոն պնդել է, որ վարչակազմը կարող է վիզաներ տրամադրել և չեղարկել առանց դատական վերանայման, ասելով, որ ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձինք չեն օգտվում ԱՄՆ սահմանադրական խոսքի ազատության իրավունքից։
Սակայն դատավորները որոշ բարձրաստիճան գործերով հետ են մղվել։
Կատաղի արշավ
Մահմուդ Խալիլը, օրինական մշտական բնակիչ, որը գլխավորել է Կոլումբիայի համալսարանում պաղեստինամետ բողոքի ցույցերը, հունիսին ազատ է արձակվել դատավորի կողմից։
Խալիլի ձերբակալությունից մի քանի օր անց Թրամփի հայցը ներկայացվեց, երբ ձերբակալվեց մեկ այլ պաղեստինամետ ուսանող՝ Բադար Խան Սուրին, Ջորջթաունի համալսարանի հնդիկ հետազոտող։ Նրա փաստաբանը հայտարարեց, որ նա ձերբակալվել է իր կնոջ պաղեստինյան ինքնության պատճառով։ Նա ազատ է արձակվել մայիսին։
Սուրիի ձերբակալությունից հետո իշխանությունները հետապնդեցին մեկ այլ պաղեստինամետ ուսանող Մոմոդու Թաալին՝ խնդրելով նրան հանձնվել։
Մարտի 25-ին Կոլումբիայի համալսարանի ուսանողուհի Յունսեո Չունգը հայտարարեց, որ դատի է տվել Թրամփի վարչակազմին՝ կանխելու ԱՄՆ-ից իր արտաքսումը՝ անցյալ գարնանը պաղեստինամետ բողոքի ցույցին մասնակցելու համար։
Նաև մարտի 25-ին Թաֆթսի համալսարանի դոկտորանտ Ռումեյսա Օզթուրքը առևանգվել է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից՝ Ղազայում Իսրայելի կողմից իրականացված կոտորածը քննադատելու համար։
Ապրիլի 14-ին իշխանությունները ձերբակալեցին Մոհսեն Մահդավիին քաղաքացիության հարցազրույցի ժամանակ, նախքան ապրիլի 30-ին ազատ արձակվելը։
Հինգշաբթի օրը Ռուբիոն հայտարարեց, որ վարչակազմը դադարեցնում է աշխատանքային վիզաների տրամադրումը օտարերկրյա առևտրային բեռնատարների վարորդներին՝ հղում անելով ճանապարհային անվտանգությանը և ամերիկացի բեռնատարների վարորդների պաշտպանությանը։