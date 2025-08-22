Declassifieduk.org կայքի հաղորդման համաձայն, երբ Իսրայելը այս ամսվա սկզբին սպանեց պաղեստինցի լրագրող Անաս ալ-Շարիֆին, Reuters լրատվական գործակալությունը հրապարակեց «Իսրայելը սպանել է «Al Jazeera»-ի լրագրողին, որին, ըստ նրա, ՀԱՄԱՍ-ի առաջնորդն է» վերնագրով հոդված։
Հոդվածում նշվում է, որ այս անվանումը ընտրվել է այն հանգամանքին, որ ալ-Շարիֆը նախկինում աշխատել էր նրանց համար. նա Reuters-ի խմբի անդամ էր, որը 2024 թվականին արժանացել էր Պուլիցերյան մրցանակի։
Նման օրինակները զայրույթ են առաջացրել առցանց, բայց նաև մտահոգություններ են առաջացրել ազդեցիկ համաշխարհային լրատվական գործակալության որոշ աշխատակիցների շրջանում, որը հիմնադրվել է Լոնդոնում 1851 թվականին և այժմ ունի օրական մեկ միլիարդից ավելի հեռուստադիտող։
Reuters-ի մի քանի աշխատակիցներ Declassified-ին խոսել են ընկերության խմբագիրների և ղեկավարության շրջանում Իսրայելամետ կողմնակալության մասին: Բոլորը խնդրել են անանուն մնալ՝ վախենալով հաշվեհարդարից:
Մեկ այլ խմբագիր՝ սեղանի խմբագիր, հրաժարական տվեց 2024 թվականի օգոստոսին՝ գործընկերներին ուղղված էլեկտրոնային նամակում։
«Հետևելով այն լուրերին, որոնք մենք անվանում ենք Իսրայել-ՀԱՄԱՍ պատերազմ, ես հասկացա, որ իմ արժեքները չեն համապատասխանում ընկերության արժեքներին։ Ես գրել եմ մի զեկույց և բաց նամակ, որը ես և իմ որոշ գործընկերներ ուղարկել ենք ղեկավարությանը այն հույսով, որ Reuters-ը կպահպանի լրագրողական հիմնական սկզբունքները, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ քիչ հավանական է, որ ավագ ղեկավարությունը փոխվի կամ նույնիսկ դադարեցնի քննադատությունը ակտիվորեն ճնշելը», - նշեց խմբագրի աշխատակիցը։
Reuters-ի հաղորդակցության ավագ տնօրեն Հեզեր Քարփենթերը Declassified-ին հերքել է, որ ընկերությունը երբևէ ստացել է նամակը:
«Հոկտեմբերի 7-ի հարձակումից մի քանի շաբաթ անց Reuters-ի մի քանի լրագրողներ նկատեցին օբյեկտիվության պակաս Իսրայել-Գազա պատերազմի մեր լուսաբանման մեջ», - նշեց Reuters-ի աղբյուրը Declassified-ին։
Ի պատասխան, լրագրողների մի խումբ՝ լրիվ դրույքով աշխատելով հանդերձ, իրականացրեց լայնածավալ ներքին հետազոտություն՝ կատարելով և՛ քանակական, և՛ որակական վերլուծություններ։
Արդյունքները հիմք հանդիսացան ներքին տարածմամբ բաց նամակի համար՝ լրատվական խմբագրության այն լրագրողներին նույնականացնելու և կապ հաստատելու համար, որոնք նվիրված էին Գազայի վերաբերյալ Reuters-ի լրագրողական ըմբռնման ամրապնդմանը։
Նրանց ներքին ուսումնասիրությունը, որը տեսել է Declassified-ը, վերլուծել է «Իսրայել-Պաղեստին» պիտակով 499 զեկույց, որոնք հրապարակվել են 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից նոյեմբերի 14-ը ընկած ժամանակահատվածում։
Այն հայտնաբերել է պաղեստինցիներին վերաբերող պատմությունների, այլ ոչ թե իսրայելցիներին վերաբերող պատմությունների լուսաբանմանը ավելի շատ ռեսուրսներ հատկացնելու հետևողական օրինաչափություն։ Իրենց վերլուծության ընթացքում, Գազայում սպանվել է ավելի քան 11,000 պաղեստինցի, ինչը գրեթե տասն անգամ գերազանցում է իսրայելցիների զոհերի թիվը։
Գազայի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով՝ զոհերի թիվը կազմում է մոտ 62,000: Ակնկալվում է, որ իրական թիվը մոտ երեք անգամ ավելի մեծ կլինի:
Նրանք նաև հարցականի տակ դրեցին, թե ինչու Reuters-ը չի լուսաբանել փորձագետների այն պնդումները, որ Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում Գազայում՝ համեմատելով սա այն բանի հետ, թե ինչպես է լրատվական գործակալությունը մոտեցել Ռուսաստանի վարքագծի վերաբերյալ նման պնդումներին Ուկրաինայում։
Դրա հեղինակները նաև բողոքել են, որ «սա հստակ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է «Պաղեստին» բառի օգտագործումը արգելելու մեր որոշումը ենթադրում նախապաշարմունք։ Պաղեստինը որոշ արևմտյան երկրներում կարող է չճանաչվել որպես պետություն, բայց մենք կարիք չունենք ձևացնելու, թե այն իրական վայր չէ։
Reuters-ի ղեկավարությունը չի պատասխանել Declassified-ի հարցերին այն մասին, թե արդյոք ներքին ուսումնասիրության որևէ առաջարկություն ընդունվել է։
Անքննադատական լրագրություն
Սակայն այս տարվա մայիսին ուղեցույցում փոփոխությունների որոշ նշաններ կային, որոնք արտացոլում էին նախկին ներքին քննադատությունները։
Հովարդ Ս. Գոլլերը՝ «Reuters»-ի համաշխարհային լրատվական բաժնի որակի և ոճի խմբագիրը, էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել՝ «Reuters»-ի ոճային թարմացումներ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության վերաբերյալ» վերնագրով։
Չնայած «ցեղասպանություն» տերմինի ավելի մեղմ սահմանափակումներին, Declassified-ի վերլուծությունը պարզել է, որ Reuters-ը շարունակել է օգտագործել այդ բառը հունիսի 21-ից օգոստոսի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում իր «Իսրայելը և ՀԱՄԱՍ-ը պատերազմում են» էջում հրապարակված 300 հաղորդագրություններից ընդամենը 14-ում։
Փոխարենը, լայնորեն օգտագործվում էին այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են «պատերազմ», «արշավ», «հակամարտություն», «էսկալացիա» և «հարձակում»։
Երբ հիշատակվում է ցեղասպանությունը, դա գրեթե միշտ ուղեկցվում է Իսրայելի կողմից ժխտմամբ, ինչը չի կիրառվում այլ պատերազմող կողմերի, ինչպիսիք են Սուդանում գտնվող ԱՄԷ-ի կողմից աջակցվող արագ աջակցության ուժերը կամ Ռուսաստանում։
Վերոնշյալ ուսումնասիրության մեջ ներքին աշխատակիցները մատնանշել են Գազայի ցեղասպանության և մարդկության դեմ այլ հանցագործությունների մասին հաղորդելու կրկնակի չափանիշները։
Մերձավոր Արևելքի պատմության փորձագետ, դոկտոր Ասալ Ռադը, որը սոցցանցում հայտնի է որպես «վերնագրերի սրբագրիչ»։
«Ձեր նկարագրած օրինաչափությունը, ըստ էության, Հոլոքոստի ժխտումն է», - ասաց Մերձավոր Արևելքի պատմության փորձագետ, դոկտոր Ասալ Ռադը։
«Reuters»-ը Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված վայրագությունները ներկայացնում է որպես շարունակական «պատերազմի» կամ «ռազմական արշավի» մաս, այլ ոչ թե այն անվանում է ցեղասպանություն, չնայած մարդու իրավունքների փորձագետների և միջազգային հաստատությունների միջև եղած կոնսենսուսին, որ Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում», - ասաց Ռադը։
Գոլլերի էլեկտրոնային նամակում մեջբերվել են «Գազայի պատերազմը (2023-մինչ օրս)» և «Ավելի լայն համատեքստ» վերնագրերով ոճային ուղեցույցի հատվածներ, որոնք հիմնականում մանրամասներ են ներկայացնում Իսրայելի տեսանկյունից։
Declassified-ի կողմից տեսած թարմացված բաժիններում բաց են թողնված կարևոր մանրամասներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դերը հրադադարի բանակցությունները խափանելու գործում։
Նրանք ամբողջությամբ անտեսեցին Իսրայելի անօրինական գաղութատիրությունն ու ապարտհեյդը և զգալիորեն թերագնահատեցին Պաղեստինում ավերածությունների ծավալը։
Օրինակ՝ մայիսի 27-ի ուղեցույցի թարմացումը չի մեջբերում The Lancet-ի եզրակացությունները. «Հնարավոր չէ, որ 186,000 կամ ավելի մահեր վերագրվեն Գազայի ներկայիս հակամարտությանը»։
Թարմացումը նաև անտեսում է այն փաստը, որ Գազան դարձել է լրագրողների համար ամենամահացու հակամարտության գոտին 1861 թվականի ԱՄՆ քաղաքացիական պատերազմից ի վեր։
«Պարզապես համոզիչ չէ ենթադրել, որ արևմտյան լրատվամիջոցները տեղյակ չեն տեղում ստեղծված իրականությունից և այն մասին, թե ինչ են անում դրանք թաքցնելու համար։ Նրանք անկասկած գիտակցված որոշումներ են կայացրել՝ ցեղասպանությունը թաքցնելու իրենց լսարանից, համակարգված կերպով անմարդկայնացնելու պաղեստինցի զոհերին և իսրայելցի հանցագործներին պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար», - ասաց Անցյալ տարվա օգոստոսին ՄԱԿ-ի նախկին մարդու իրավունքների փաստաբան Քրեյգ Մոխիբերը Mondweiss-ին։
«Քաջարի, պատշաճ լրատվական միջավայրը կարող էր կանխել այս ռազմական գործողությունը, բայց մենք նման բան քիչ ունենք կամ ընդհանրապես չունենք», - ասաց մայիսին «Haaretz»-ում իսրայելցի լրագրող Գիդեոն Լևին։
«Reuters»-ի խոսնակը Declassified-ին ասաց, որ իրենք կարծում են, որ իրենց հաղորդումները «արդար և անաչառ են՝ համապատասխան «Thomson Reuters Trust Principles»-ին։ Ինչպես շատ լրատվական խմբագրություններում, մեր պատերազմի լուսաբանումը նույնպես մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկվեց, այդ թվում՝ մեր սեփական լրագրողների կողմից, և մենք արձագանքներ ստացանք բազմաթիվ վայրերից։