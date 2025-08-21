Նիգերիայի հյուսիս-արևմուտքում նավակի խորտակումից առնվազն 22 մարդ է ենթադրվում մահացած, հայտարարել է երկրի արտակարգ իրավիճակների գործակալությունը։
«Որոնողական-փրկարարական աշխատանքները դադարեցվել են, քանի որ ենթադրվում է, որ 24 ժամ անց որևէ կենդանի մնացած գտնելու հնարավորություն չկա։ 22 մարդ անհետ կորած է համարվում, սակայն փրկարարական աշխատանքներն ավարտվել են», - չորեքշաբթի օրը տեղական հեռուստաալիքին ասաց Ազգային արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալության (NEMA) Սոկոտոյի գործողությունների ղեկավար Ալիյու Կաֆինդանգին։
NEMA-ի տվյալներով՝ վթարից կարճ ժամանակ անց արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցների կողմից փրկվել է քսանհինգ մարդ, իսկ երեքշաբթի օրը հայտնաբերվել է երեք դի։
Նավակը մոտ 50 ֆերմեր և առևտրական էր տեղափոխում տեղական շուկա, երբ կիրակի օրը Սոկոտո նահանգի հյուսիս-արևմուտքում խորտակվել է։
Նավակի վթարները հաճախ են տեղի ունենում Նիգերիայի վատ կարգավորվող ջրային ուղիներում՝ գերբնակեցման և վատ պահպանման պատճառով, հատկապես անձրևոտ սեզոնին, երբ գետերն ու լճերը լցվում են։
2024 թվականի օգոստոսին Սոկոտո նահանգում նմանատիպ վթարի հետևանքով մաահցել էր առնվազն 16 ֆերմեր, երբ նրանց բրնձի դաշտեր տանող փայտե կանոեն շրջվել էր։