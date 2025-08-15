ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կցանկանար լրագրողներին թույլատրվի մտնել պաշարված Գազա՝ մարդասիրական պայմանները լուսաբանելու և ականատես լինելու համար։
Իսրայելը արգելել է միջազգային լրատվամիջոցների մուտքը Գազա՝ 2023 թվականի հոկտեմբերին իր ցեղասպանության սկսվելուց ի վեր։
«Ես կցանկանայի տեսնել դա։ Անշուշտ։ Շատ լավ կլիներ, եթե լրագրողներ գնան։ Եվ դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, ինչպես գիտեք, եթե լրագրող ես, բայց ես կցանկանայի տեսնել դա», - հինգշաբթի օրը Օվալաձև աշխատասենյակում լրագրողներին ասաց նախագահ Թրամփը։
Մեկնաբանությունները հնչել են աշխարհի տարբեր ծայրերից ավելի քան 100 լրագրողների, լուսանկարիչների և ռազմական թղթակիցների կողմից մի քանի օր անց, որոնք պահանջում էին «անհապաղ և անարգել» մուտք արտասահմանյան լրագրողների համար՝ Գազայում կոտորածը անկախ լուսաբանելու համար։
Մրցույթը, որը մրցանակակիր ռազմական լուսանկարիչ Անդրե Լիոնի կողմից հիմնադրված «Լրագրելու իրավունք» նախաձեռնության մաս է կազմում, ստորագրվել է համաշխարհային լրատվամիջոցների ականավոր դեմքերի կողմից, այդ թվում՝ Ալեքս Քրոուֆորդի (Sky News), Մեհդի Հասանի, Քրիստիան Ամանպուրի (CNN), Կլարիսա Ուորդի և հայտնի ռազմական լուսանկարիչ Դոն Մաքքալինի կողմից։
Ստորագրողները կոչ արեցին Իսրայելին թույլատրել օտարերկրյա լրագրողներին մուտք գործել Գազա ազատ և թափանցիկ եղանակով, նշելով, որ պատերազմի սկզբից ի վեր միջազգային լրատվամիջոցների վրա դրված արգելքը «հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքի ակնհայտ խախտում է»։
Մամուլի ազատության խմբերը և մարդասիրական կազմակերպությունները բազմիցս կոչ են արել Իսրայելին վերացնել սահմանափակումները՝ զգուշացնելով, որ Գազայից անկախ լրատվության բացակայությունը համաշխարհային հանրությանը դրդել է կախված լինել սահմանափակ, ռազմական կողմից հաստատված պատմություններից և տեղացի լրագրողների փոքրաթիվ աշխատանքից, որոնցից շատերը զոհվել են հակամարտության ընթացքում։